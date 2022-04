Conference League, Leicester-Roma: le pagelle e il tabellino

Al ”King Power Stadium” in scena la semifinale di andata di Conference league tra Leicester e Roma. Le pagelle e il tabellino.

E’ compito della Roma difendere i colori della bandiera italiana in Europa, Mourinho nel pre partita si è detto tranquillo: “Io non sento la pressione, per me dopo vent’anni è tutto un deja-vu”, ma sa bene che per molti dei suoi calciatori non è così: “Per giocatori che non hanno avuto possibilità di giocare a questi livelli posso capire che ci sia un po’ di pressione”.

Per molti, questa è una gara che vale una stagione intera e senza dubbio è l’obiettivo primario della Roma in questa stagione.

La squadra di Mourinho scende in campo gestendo bene la partita e offrendo spunti offensivi. Al 15′ i giallorossi passano in vantaggio sugli sviluppi di un’accelerazione di Zalewski che punta l’area e serve Pellegrini il quale aveva appena tagliato in entrata; il capitano della Roma con un mancino di prima intenzione la fa passare sotto le gambe di Schmeichel e porta in vantaggio i suoi, facendo esplodere i 2000 tifosi giallorossi accorsi al ”King Power Stadium”.

Leicester-Roma: le pagelle e il tabellino

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Calcio, Mino Raiola ricoverato in ospedale: gravi le sue condizioni

LEICESTER CITY – ROMA 0 – 1

LEICESTER CITY (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne (21′ Justin); Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman.

A disposizione: Ward, Soyuncu, Barnes, Iheanacho, Ayoze Perez, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Daka, Thomas, Soumaré. Allenatore: Rodgers.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Viña, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Sergio Oilveira, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (Spa)

Ammonito: 25′ Dewsbury-Hall

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Da MD le novità non finiscono mai, in palio una cifra esorbitante. E’ corsa al premio: “Grazie MD”

La gara di ritorno si giocherà allo “Stadio Olimpico” di Roma, giovedì 5 maggio alle 21:00.