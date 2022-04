Elettra Lamborghini ha mandato in tilt il mondo dei social network pubblicando un’immagine pazzesca sul suo profilo di Instagram.

Elettra Miura Lamborghini è probabilmente una delle donne più popolari d’Italia. La ragazza ha un cognome molto pesante e ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. La nota ereditiera è molto presente in televisione ma ha anche inciso singoli che sono diventati tormentoni a livello globale.

La 27enne è ovviamente una star mondiale anche sui social network: il suo profilo Instagram possiede ben 7 milioni di followers. Elettra delizia tutti i suoi seguaci con scatti al limite del proibito in cui mette in mostra le sue forme esplosive. Questa sera la classe 1994 ha deciso di mettere in mostra il suo davanzale con una fotografia che resterà a lungo impressa nelle menti dei fans.

Elettra Lamborghini mette tutto in bella mostra: la foto del davanzale

