Elisa Isoardi spezza al cuore ai suoi fan: ormai non può più nasconderlo

Elisa Isoardi. La bella presentatrice scomparsa dai radar televisivi è al centro si un gossip succulento che riguarda la sua sfera privata. Cosa bolle in pentola?

Che fine ha fatto Elisa Isoardi? La celebre conduttrice televisiva ha avuto il suo debutto sul piccolo schermo nel celebre concorso di “Miss Italia” nel 2000, manifestazione che ha portato fortuna a moltissime showgirl dello spettacolo nostrano.

É stato così anche per lei; ha, infatti, ottenuto un’impennata di popolarità alla guida del popolare programma del mezzogiorno di Rai Uno “La prova del cuoco”, sostituendo Antonella Clerici (all’epoca incinta della figlia Maelle). La Isoardi ne ha ripreso le redini dal 2018 fino al 2020, anno che ha decretato la sua scomparsa regolare dagli schermi televisivi.

Elisa Isoardi, un nuovo amore per lei. Lo scoop che non lascia dubbi

Nonostante non sia più stata al comando di una trasmissione tutta sua, Elisa Isoardi è apparsa in altre vesti in tv.

A settembre 2020 ha fatto il suo esordio come provetta danzatrice nella gara dedicata ai vip “Ballando con le stelle” (Rai Uno). In coppia con il professionista Raimondo Todaro è arrivata in finale nonostante un infortunio (una distorsione alla caviglia) avesse minato il suo percorso.

Pochi mesi dopo è passata alla concorrenza divenendo naufraga per Canale 5 a “L’Isola dei famosi” (quindicesima edizione). Purtroppo, anche in questo caso, un problema di salute ha decretato il suo ritiro anticipato dalla competizione.

Il settimanale Diva e Donna (Cairo Editore) ha però confermato che la presentatrice potrebbe presto ritornare in tv con una trasmissione tutta sua in Rai. Non ci resta che aspettare.

Il magazine di gossip non si ferma qui. Ha svelato dei particolari succulenti che riguardano non solo la carriera di Elisa Isoardi ma anche la sua sfera privata.

Spezza il cuore dei suoi fan perché, a quanto pare, non sarebbe più single. Nessun ritorno di fiamma per lei che è stata compagna dal 2014 al 2018 del leader della Lega Matteo Salvini. Non si tratta nemmeno dell’imprenditore Alessandro Di Paolo con cui è stata nel 2019.

É un misterioso cavaliere di cui ancora sono celate le generalità. Grande curiosità.