“Carino chi è?” I fan di Emma Marrone restano con il fiato sospeso di fronte alla felicità dell’artista nel suo nuovo scatto di coppia.

In diretta da Londra i due sono “meravigliosi“. L’artista canora di origini pugliesi, Emma Marrone, ha preso il primo aereo per la capitale inglese. Il resoconto del viaggio è stato preso divulgato in rete attraverso alcune istantanee, ora simbolo dei bei momenti trascorsi durante quest’ultima avventura. Fra queste, un emozionante scatto in particolare, postato dal ragazzo in sua compagnia, ha attirato l’attenzione dei suoi fan.

Dopo il successo contrassegnato dalle ultime hit dell’artista, fra cui: “Che Sogno Incredibile“, la scorsa estate in un animato duo con Loredana Berté e il brano di “Ogni Volta E’ Così“, presentato al Festival Di Sanremo 2022 al fianco dell’amica e collega Francesca Michielin come sua indimenticabile direttrice d’orchestra, Emma si dimostra pronta quest’oggi a voltare pagina, collezionando i recenti trionfi, guardando a un futuro inatteso ma ancor più sorprendente.

Emma Marrone vola a Londra e il primo giorno lo passa con lui – la FOTO le fa “battere il cuore”

“Una giornata piacevole con la bellissima Emma“, scrive in tal modo in didascalia alla sua pubblicazione su Instagram il noto e carismatico artista fotografico Cuneyt Akeroglu.

Gli scatti inediti documentano un’intesa giornata di lavoro svoltasi in una località cittadina ma totalmente immersa nel verde. Shooting, concentrazione ma anche tanto divertimento.

Durante il completamento del make-up, il protagonista degli scatti si rivela al fianco della cantante. E desidera immortalarla a sua insaputa. Finché, con la dovuta enfasi, il fotografo sentenzierà ad alta voce: “from Italia… Emma!” L’artista si volterà verso Akeroglu, alzerà una mano in segno di vittoria, e sfoderando uno dei suoi potenti sorrisi.

Tra una pausa dal set, una sigaretta in compagnia, e uno zoom sulle loro figure complici dall’alto, gli scatti dimostreranno di riuscire con facilità a far “battere il cuore” alla diretta interessata quanto ai suoi ammiratori sul web.

Il risultato dell’impegno dimostrato dall’affiatato team di lavoro citato dall’arista sarà visibile soltanto nell’ultimo scatto professionale pubblicato in anteprima dallo stesso Cuneyt. Il quale si accinge, in questo caso, a raffigurare l’energica nata sotto il segno dei Gemelli in una posa di straordinaria bellezza.

Infine, a cura dei dettagli del trucco ha collaborato alla realizzazione dello shooting la visionaria make-up artist, Laura Dominique. Mentre, per quel che riguarda l’hair style, ha dato il suo contributo il talentuoso Paolo Soffiatti.

