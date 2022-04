Federica Panicucci incanta il pubblico con il suo vestito preferito. Dopo anni rivela ai fan qual è l’abito dei suoi sogni

E’ una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, con la sua bellezza e gentilezza ha saputo conquistare nel corso degli anni la stima e l’affetto dei telespettatori che non possono fare a meno di seguirla.

Federica Panicucci alla guida di “Mattino 5” non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate e scatti professionali che fanno il giro del web. Il sorriso e l’eleganza sono il suo biglietto da visita.

Federica Panicucci riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fan ed ogni mattina pubblica la foto del giorno. Finalmente il pubblico ha scoperto qual è il vestito preferito della conduttrice, visto che è stata proprio lei a rivelarlo attraverso un post.

“Il tubino nero, uno dei miei abiti preferiti”. Ha scritto sotto alle foto dove mostra l’abito dei suoi sogni.

Il tacco a spillo non può mai mancare così come i lunghi capelli biondi che le scendono lungo la schiena. Il rossetto è un must, che sia rosso o fucsia, è una costante.

“Sei unica Fede, complimenti”, ha commentato qualcuno e poi ancora “La queen“, qualcun altro ha aggiunto: “Federica, la mia donna preferita“. E poi: “Sei uno schianto”.

Eleganza e stile la contraddistinguono da sempre, per non parlare di come si mostra naturale al pubblico che ormai non può fare a meno di lei. Per Mediaset è una garanzia ed è per questo che l’azienda continua a riconfermare la sua presenza.

Con la Panicucci e il giornalista Francesco Vecchi, “Mattino 5” a acquisito notorietà e il numero di share e ascolti lo conferma. Infatti, è uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani dove professionalità, gentilezza e talento sono i padroni di casa.