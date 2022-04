Chi é l’uomo che aveva rubato il cuore di Ilary Blasi prima di conoscere Francesco Totti? Svelata l’identità della sua ex fiamma.

Mentre l’ex Capitano dell’A.S Roma frequentava la sua vecchia fiamma, Maria Mazza, nota showgirl di origini statunitensi ad oggi impegnata con la messa in onda di “Avanti Un Altro”, la bellissima conduttrice de “Le Iene”, Ilary Blasi, stava per incontrare a sua insaputa un bellissimo ragazzo che l’avrebbe conquistata sin dal loro primo incontro.

Francesco Totti e Ilary sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La “Royal Couple” all’italiana, dalla storica dichiarazione all’Olimpico nel marzo del 2002, non tramonta di fronte a nessuna difficoltà. Basti pensare al recente tentativo di scandalo messo in piedi da Dagospia, e al loro modo di fronteggiarlo, per rendersi conto della potenza del loro amore.

Eppure, nella Milano di fine anni ’90 e ancor prima che Ilary incontrasse l’ex orgoglio giallorosso, la movida serale della città sarebbe riuscita a catturare la sua attenzione.

Ilary Blasi prima di Francesco: la FOTO dell’ex ragazzo misterioso che le rubò il cuore

Proprio in una di queste occasioni mondane, frequentate all’epoca dalla giovanissima conduttrice, Ilary si ritrovò ad incontrare, per via di traiettorie consigliate da amici comuni, un ragazzo dalla bellezza disarmante. E con il quale intraprese, sin da subito, una breve ma appassionante love story.

Se dunque Ilary festeggia quest’oggi il suo compleanno, sollecitano i fan in rete, quale momento migliore per cimentarsi in un excursus sulla sua vita romantica?

Ilary conobbe per volere del destino un altro ragazzo, oltre al Capitano, dai capelli biondi e d’incredibile bellezza. Il suo nome è Sean Brocca.

Nel frattempo però, tornando al presente, la nata sotto il segno del Toro si prepara a soffiare sulle sue quarantuno candeline. Circondata dall’affetto del suo pubblico, che da sempre la identifica in un’icona di stile favolosamente contaminata dalle mode in voga negli anni dei suoi esordi sulle scene, e ovviamente dall’amore della sua meravigliosa famiglia.

Ora, ai suoi fan, non resterà che attendere di scoprire il regalo che Totti pare abbia riservato alla sua first lady in virtù della speciale occasione.

