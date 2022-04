“Come una regina”, Laura D’Amore scollatura aperta e curve da sballo: meravigliosa creatura – FOTO

Laura D’Amore illumina i cuori dei followers con un primo piano da impazzire. Seduta sul divano è da pelle d’oca: regina di bellezza assoluta.

L’influencer pugliese, Laura D’Amore ha lasciato tutti a bocca aperta in occasione dell’ultimo post pubblicato sui social network.

E’ da un po’ di tempo a questa parte che il suo profilo Instagram viene inondato di likes e apprezzamenti in merito alla sua travolgente bellezza, che non ammette rivali.

In pochi istanti, la hostess di volo è diventata un punto fermo per i fan e grazie anche alla capacità di entrare in confidenza sin da subito con le persone. Durante i momenti di relax, Laura ama scattare foto e immortalare avvenimenti alla moda, un’altra delle sue grandi passioni oltre al lavoro, alle quali difficilmente vi riesce a rinunciare.

Andiamo a vedere però nei dettagli un’altra ‘impresa’ della fashion influencer davanti alle telecamere social

Laura D’Amore, primo piano scottante: i dettagli di una bellezza da pelle d’oca

PER VEDERE LO SCATTO AL CADIOPALMA DI LAURA, VAI SU SUCCESSIVO