Vi siete mai chiesti che cosa facesse Laura Torrisi prima di diventare un’attrice? La risposta vi sconvolgerà

Classe 1979, di origine siciliana, è entrata nella casa più spiata d’Italia arrivando alla semifinale del “Grande fratello” nel 2006. Oggi è un’attrice e mamma meravigliosa.

Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, ha intrapreso il percorso della recitazione nel 2007 quando il suo ex marito la scelse come protagonista per il film Una moglie bellissima. Ma cosa sappiamo sul suo passato? Scopriamo insieme cosa faceva prima di diventare famosa.

Laura Torrisi, il passato dell’attrice è sconvolgente

Laura Torrisi è una donna strepitosa che nel corso degli anni ha conquistato la fiducia, la stima e l’affetto da parte dei fan che la seguono anche sui social dove vanta di più di un milione di follower.

L’attrice non perde occasione di condividere con la community molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Come una regina”, Laura D’Amore scollatura aperta e curve da sballo: meravigliosa creatura – FOTO

Non ha mai parlato però del suo passato e di cosa facesse prima di diventare un’attrice. Sul web spuntano dei dettagli al riguardo. A quanto pare la Torrisi, prima di conoscere Leonardo Pieraccioni e intraprendere la carriera dello spettacolo, era molto atletica e amante del karate.

Ma c’è di più, l’attrice sembra sia stata un arbitro di calcio anche se tale attività andava contro il volere del padre.

Laura Torrisi ha dovuto affrontare anche momenti difficili nella vita, uno in particolare inerente alla salute. L’ex moglie di Pieraccioni ha riferito più volte di soffrire di endometriosi e per questo motivo è stata anche operata. Le è stata diagnosticata nel 2009 ad uno stadio avanzato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini, un tuffo nel passato: il VIDEO inedito dei suoi esordi

Ma l’attrice ha saputo combattere i suoi periodi bui sempre con il sorriso, anche la separazione dal marito con il quale oggi ha un ottimo rapporto. I due hanno intrapreso strade diverse e sembrano di nuovo innamorati. La figlia Martina resta l’amore della loro vita e nessuno potrà mai cambiare ciò.