Le Donatella, nuovo look per Giulia Provvedi: ma i fan guardano altro – FOTO

Le Donatella, Giulia Provvedi cambia look e lo sottopone agli ammiratori: gli scatti però rivelano un altro dettaglio che attira l’attenzione

Ogni nuovo post de Le Donatella, sul web, viene letteralmente preso d’assalto. Naturale, visto che parliamo di due tra le influencer più seguite d’Italia, specialmente tra i giovanissimi.

Le due sorelle modenesi Giulia e Silvia Provvedi sono delle celebrità televisive e social ormai da un decennio, da quando hanno debuttato ad X Factor. Le gemelle, all’epoca appena maggiorenni, colpirono subito per il loro brio, oltre che per la loro bravura. Non riuscirono ad arrivare fino in fondo al talent musicale, ma poco importa. Da allora, hanno avviato una luminosa carriera nel mondo dello spettacolo.

Oltre all’impegno musicale, sono diventate personaggi a 360 gradi. Compare il loro nome, ad esempio, nell’albo d’oro de L’Isola dei Famosi, edizione 2015. Anche in altre apparizioni tv, hanno lasciato il segno. E sui social, come detto, spopolano con i loro contenuti, che mischiano fascino accattivante e simpatia esilarante. Le due gemelle sono a un passo dal milione e mezzo di followers su Instagram, il che dimostra che hanno un seguito di fan piuttosto consistente e affezionato.

Le Donatella, il nuovo stile di Giulia Provvedi fa furore: ma il nuovo taglio non è tutto, la visione che accende il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alessia Marcuzzi in crisi? Arriva la dolorosa confessione sul pericoloso flirt con lo showman

Nei loro post, spesso chiedono consigli agli ammiratori sulle loro scelte stilistiche. Avviene anche in questo caso, con la biondissima Giulia che valuta un cambio di look, pensando a un taglio di capelli più lungo di quello attuale.

Diversi i tagli proposti, attraverso quattro fotografie. La ‘scelta’ di Giulia avverrà la settimana prossima. Ma il web va in visibilio per il suo fascino provocante: è davvero difficile non soffermarsi sulla sua scollatura clamorosa, proposta in maniera ravvicinata in tutti gli scatti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ilary Blasi prima di Francesco: la FOTO dell’ex ragazzo misterioso che le rubò il cuore

Curve micidiali che naturalmente raccolgono i complimenti e i messaggi entusiasti da parte della community. Per scoprire quale taglio ‘vincerà’, invece, appuntamento a tra qualche giorno.

YESLIFE, IL TG DEL 27 APRILE