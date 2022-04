Uno chef di 31 anni è morto ieri mattina, dopo giorni di agonia in ospedale, dove era stato trasportato in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Ponte San Pietro, frazione di Lucca.

Ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l’ha fatta. È deceduto ieri mattina il giovane chef di 31 anni rimasto coinvolto in un tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato scorso a Ponte San Pietro, frazione del comune di Lucca.

Il 31enne aveva perso il controllo della sua auto, su cui viaggiava anche un amico, che è finita nel greto del fiume Serchio. Trasportato e ricoverato in ospedale a Pisa, il giovane chef si è spento per via delle gravi lesioni riportate.

Lucca, auto precipita nel fiume Serchio: chef muore in ospedale dopo giorni di agonia

Antonio Martinis, chef di 31 anni di Capannori (Lucca) è morto ieri mattina all’ospedale Cisanello di Pisa. Il 31enne era stato trasportato al nosocomio del capoluogo di provincia toscano in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 aprile a Ponte San Pietro, piccola frazione di Lucca.

Secondo quanto scrivono i colleghi de La Nazione, lo chef viaggiava in auto insieme ad un amico. Improvvisamente ha perso il controllo della vettura che è uscita fuori strada precipitando nel greto del fiume Serchio. Un volo di diversi metri, durante il quale, Antonio è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’amico, riuscito a mettersi in salvo, ha subito lanciato l’allarme. L’equipe medica del 118, giunta sul posto, ha praticato le manovre di rianimazione ed ha trasportato d’urgenza il giovane presso l’ospedale di Lucca. Nella notte il trasferimento al nosocomio pisano, dove è stato disposto il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo, nonostante i vari tentativi di tenerlo in vita, il cuore di Antonio ha smesso di battere ieri a distanza di quattro giorni dal tragico incidente.

La notizia della morte dello chef ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Capannori, dove viveva ed era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti susseguitisi sui social network.

