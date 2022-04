Da MD le novità non finiscono mai, in palio una cifra esorbitante. E’ corsa al premio: “Grazie MD”

MD ha deciso di regalare ai clienti una cifra davvero importante. La catena di supermercati non bada a spese e fa di tutto per rendere i consumatori più soddisfatti che mai.

MD S.p.A. da tutti conosciuta come MD, è una società tutta italiana presente nella grande distribuzione alimentare, fondata nel 1994 dall’idea di Patrizio Podini. Il supermercato negli anni ha saputo soddisfare moltissime esigenze nel settore, conquistandosi un posto sul podio degli hard discount.

Attualmente MD è presente in 820 punti vendita sparsi per tutta la Penisola e più di 8000 dipendenti lavorano al loro interno. La catena di supermercati inizialmente è nata presso il Centro Direzionale di Napoli, successivamente si è trasferita alla zona industriale di Caserta e poi a Gricignano D’Aversa. Mida Discount (MD) è un marchio in forte espansione, dovunque sul territorio nazionale è possibile trovare un punto vendita MD.

MD pensa sempre in grande, una novità assoluta per i clienti affezionati

MD cerca sempre di stimolare la vendita dei suoi prodotti di qualità ad un prezzo davvero accessibile, numerose sono le campagne pubblicitarie che l’azienda porta avanti con minuzia e grande energia. Dal 2017 il volto di MD è la bravissima Antonella Clerici, presentatrice italiana molto amata dal pubblico.

Grazie alla Clerici, MD è riuscito ancor di più a fare breccia nel cuore dei clienti affezionati che si lasciano coccolare dalle offerte e dai premi sempre in palio.

Da poche ore sul sui canali social del noto discount è comparso un messaggio che ha suscitato l’interesse di milioni di clienti: “Quando si tratta di fare scorta sei un vero campione? Partecipa al nuovo concorso di MD! Dal 28 aprile al 22 maggio se acquisti almeno due prodotti promozionati e invii un messaggio con la foto e i dati dello scontrino, puoi vincere ogni giorno 1500€ in gift card MD e partecipi all’estrazione finale di 5 smart TV da 55”. E tu cosa aspetti? Vieni da MD a fare la tua scorta da campione!”

In milioni hanno commentato la notizia, “Il concorso MD era proprio quello che ci serviva”, “Finalmente posso tentare la fortuna, che bello” .

Come sempre MD non si smentisce mai, in palio 1.500 euro e 5 smart TV da 55 pollici, un concorso davvero molto ambito. Come si soul dire in questi casi, che vinca il migliore!

