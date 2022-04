Meghan Markle è finita al centro del mirino. L’attacco è senza precedenti: critiche clamorose sono state scagliate contro la moglie di Harry.

Rabbia e disapprovazione. Questi i sentimenti che emergono nell’ultima critica sferrata contro Meghan Markle. Dopo la reunion che l’ha vista riavvicinarsi, insieme al marito, ai Royal inglesi, le cose si sono di nuovo inasprite portando a uno degli attacchi più pesanti contro la Duchessa.

Sembrava essere finalmente tornato il sole in casa Sussex, ma qualcosa ha generato uno scossone. Gli entusiasmi scaturiti dal faccia a faccia con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo, dopo due anni di lontananza, si sono così ben presto spenti.

A seguito della Megxit, i Duchi si sono trasferiti infatti in America dicendo addio a Palazzo e agli obblighi di corte. Ricostruitisi una vita in California, in un’imponente dimora a Santa Barbara, stanno crescendo i loro figli Archie e Lilibet lontano dalla famiglia reale. Se Harry ha incontrato i parenti in tutto questo tempo solo un paio di volte, per l’ex attrice le occasioni sono state nulle.

A spezzare questo silenzio, l’incontro improvviso avvenuto nell’ambito del viaggio della coppia in Europa in occasione degli Invictus Game, tenutisi in Olanda in questi giorni.

Nello stupore di tutti il confronto tanto auspicato dai sudditi ha fatto sperare in una distensione dei rapporti tra i Royal inglesi: nonostante coloro che hanno gioito per questa reunion, c’è chi continua ad avere sentimenti ostili contro Meghan.

Tra questi un personaggio noto a livello globale che si è sbottonato rivelando quanto non la tolleri e criticandola con durezza.

Meghan Markle, la critica più pesante: l’attacco senza precedenti

A puntare il dito contro Meghan Markle questa volta non è la Royal Family. A esprimere tutta la sua intolleranza nei confronti della Sussex è stato l’ex presidente degli Stati Uniti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ilary Blasi prima di Francesco: la FOTO dell’ex ragazzo misterioso che le rubò il cuore

È Donald Trump a essersi sbottonato svelando di avere una forte antipatia per la moglie di Harry che da sempre non vede di buon occhio. Se già in passato aveva rilasciato pesanti commenti sul suo conto, nell’ambito di un’intervista a TV Talk si è lasciato di nuovo andare a un attacco molto pesante contro l’ex attrice: il suo dissenso per la compagna del primogenito del Principe Carlo sembra essere implacabile.

In particolare ha sottolineato come a suo avviso la Markle manovri Harry come un burattino. Donald non si è risparmiato critiche anche nei confronti del Duca ai suoi occhi irrispettoso della Corona: per lui la coppia sarebbe dovuta essere stata privata di tutti i suoi titoli a fronte dei continui colpi di scena con cui ha messo in imbarazzo la famiglia reale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La queen” Federica Panicucci si lascia andare: quanta sensualità in una sola FOTO

Non manca poi una profezia legata al futuro dei Sussex: Trump scommette tutto su una fine imminente tra i due.

SAMANTHA CRISTOFORETTI, IL LANCIO DELLA CREW-4