Giorgina Crivello stupisce il web con un video strepitoso: il fondoschiena manda in tilt i fan, che spettacolo della natura

Conduttrice, modella e influencer, molto seguita sui social dove mostra tutta la sua bellezza e quel sorriso unico e irresistibile. Da tutti conosciuta come Giorgina, all’anagrafe Giorgia Crivello.

Classe 1989, milanese e di origine siciliana. La moda è da sempre la sua più grande passione ed è la stessa che l’ha spinta ad intraprendere la carriera da modella. Campagne pubblicitarie e shooting fotografici la impegnano costantemente e molti brand non possono fare a meno di lei.

Giorgina Crivello, il VIDEO della sensualità: i fan in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da G I O R G I N A 💫 (@lacrivello)

Molto attiva sui social, Giorgina ha un seguito di più di trecentomila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Le sue foto e i suoi video fanno il giro del web che impazzisce nel vedere così tanta bellezza.

L’ultimo post è già virale, si tratta di un video in cui l’influencer sfoggia un look sensuale che la rende ancora più seducente.

Indossa un body nero sgambato, con il fondoschiena completamente scoperto che manda i fan in tilt. I capelli sono sciolti e le scendono lungo la schiena, il trucco è leggero quasi inesistente.

“Per sempre bimba di Robert Miles e degli anni 90”. Ha scritto sotto al post che ha conquistato una miriade di like e commenti come: “Numero uno in assoluto” e poi ancora “Una bomba”, qualcun altro ha aggiunto: “Che spettacolo”.



Si tratta probabilmente di uno shooting fotografico a cui la Crivello ha partecipato e ancora una volta è riuscita a lasciare il segno sul web che non può fare a meno di seguirla. Sensualità, eleganza, spontaneità e naturalezza fanno di lei una vera top model con tante esperienze alle spalle e tanti progetti da realizzare.