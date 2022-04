Pier Silvio Berlusconi, la verità sull’incontro con il suo primo amore: la notte che fu fatale per il figlio del Cavaliere

Da oltre vent’anni, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una delle coppie più solide del panorama dello spettacolo. Il figlio del Cavaliere conobbe la bellissima veneta all’epoca in cui quest’ultima era letterina di Passaparola. Da quel giorno, l’amministratore delegato di Mediaset non ha avuto occhi che per lei.

Silvia e Pier Silvio hanno coronato il loro amore attraverso la nascita dei due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Come è noto, tuttavia, Berlusconi era già papà di un’altra figlia avuta da una precedente relazione. Quest’ultima, di nome Lucrezia, lo ha recentemente reso nonno della piccola Olivia.

Ma cosa sappiamo della prima compagna del figlio del Cavaliere? Il modo in cui i due si conobbero è davvero sorprendente e vi lascerà senza parole. Emanuela – questo il suo nome – aveva letteralmente stregato l’amministratore delegato di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, l’incontro con il suo primo amore fu fatale: ecco come andarono le cose

Emanuela Mussida è il nome del primo amore di Pier Silvio Berlusconi. La donna, nel 1990, ha reso il figlio del Cavaliere papà per la prima volta, dando alla luce la primogenita Lucrezia Vittoria. La relazione tra l’ex modella e l’amministratore delegato di Mediaset, tuttavia, era iniziata parecchi anni prima grazie ad un incontro a dir poco fortunato.

La Mussida e Berlusconi, infatti, si conobbero in occasione del Capodanno organizzato nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore, nel lontano 1984. All’epoca, il compagno di Silvia Toffanin era giovanissimo e rimase letteralmente folgorato da Emanuela, che era già attiva nell’ambito della moda.

La relazione, che venne consolidata dalla nascita della figlia Lucrezia, non riuscì a sopravvivere nel corso degli anni. Sia Pier Silvio che la Mussida, ad oggi, si sono rifatti una vita con i rispettivi nuovi compagni ed hanno preso strade completamente diverse.

Di Emanuela, che ha abbandonato il mondo della moda e dello spettacolo, non si è più sentito parlare. Con ogni probabilità, l’ex di Berlusconi ha voluto tagliare i ponti con il passato ed iniziare un nuovo capitolo della propria vita.

