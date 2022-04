Nel pomeriggio di ieri a Roma, un uomo di 40 anni è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in strada con numerose ferite d’arma da taglio.

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era arrivato poco prima. A chiamare il numero per le emergenze era stata una vicina di casa che lo aveva trovato a terra riverso in una pozza di sangue con delle ferite d’arma da taglio su varie parti del corpo.

Dopo le prime cure sul posto, i medici lo hanno trasportato d’urgenza presso il nosocomio della Capitale, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. Ora sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia. Da quanto emerso pare che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Dramma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 aprile, a Roma dove un uomo di 40 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato rinvenuto riverso in strada in un lago di sangue. A fare la drammatica scoperta, in zona Ottavia, una vicina di casa che immediatamente ha lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’accaduto, riportano i colleghi di Roma Today, sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che, ritrovato l’uomo con diverse ferite d’arma da taglio sul corpo, lo hanno Trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Filippo Neri. Qui i medici hanno provato a rianimarlo, ma poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Sopraggiunti sul posto anche gli agenti della Polizia del commissariato Primavalle che stanno conducendo le indagini per determinare i contorni della vicenda. Si ipotizza che il 40enne possa essersi inferto da solo le ferite con un coltello. A sostegno di questa tesi, riferiscono i colleghi di Roma Today, le parole dell’uomo stesso che ad una soccorritrice avrebbe detto di essersi ferito da solo con un coltello lasciato poi nel bagno della sua abitazione.

