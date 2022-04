Romina Power a bomba contro Albano e quello che ha detto in tv. Le sue parole non sono passate inosservate

Romina e Albano, Albano e Romina, finirà mai la loro storia? Probabilmente no fino a quando la cronaca rosa si occuperà di loro come coppia intramontabile. I due non stanno insieme da anni ormai, il cantante di Cellino San Marco si è addirittura rifatto un’altra famiglia, eppure il pubblico non si stanca di sentire parlare di loro.

Spesso però le parole che si usano possono ferire e qualche settimana fa la Power ha letteralmente sbottato su Instagram contro chi, in tv, ha parlato di lei e del suo ex marito come una “soap opera”. Un appellativo che non è piaciuto per nulla alla cantante che ha sottolineato che si tratta di persone con sensibilità e storie individuali e chi usa quel termine non ha rispetto degli altri.

Sempre attraverso i social Romina ha fatto sentire la sua voce con un messaggio che per molti è parsa come una vera e propria frecciatina ad Albano per via di alcune sue affermazioni. Vi raccontiamo tutto.

Romina Power vs Albano? Ecco cosa è successo

Romina Power e Albano Carrisi che si “pizzicano” in pubblico? Potrebbe essere, almeno secondo alcuni utenti del web che hanno letto una frase della cantante pubblicata su Instagram come una risposta piccata nei confronti del suo ex compagno e del loro matrimonio fallito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Suor Cristina dopo “The Voice” di fronte alla scelta più importante: ecco cosa accadrà

Tutto è iniziato con l’intervista del compagno di Loredana Lecciso a “Verissimo”. Sono anni che i due stanno insieme, con due meravigliosi figli, ma non sono mai arrivati all’altare. Su questa cosa Albano non si è mai sbilanciato ma ora è andato oltre.

Un secondo matrimonio? No grazie ha detto Albano sull’esperienza del primo che si è chiuso in modo traumatico e con un divorzio.

Proprio sulla base di queste affermazioni Romina si sarebbe sentita in dovere di replicare, in modo elegante, pacato e senza fare nomi, ma con una frecciatina pungente. Nelle ore successive, infatti, la statunitense, ha riportato tra le sue Instagram Stories una frase di un’educatrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri in crisi? Il VIDEO social che spiazza gli italiani

Si tratta di Margi Bowden che sostiene che un compagno amorevole è colui che porta rispetto per il proprio partner, che fa di tutto per vederlo felice e per questo lo aiuta a realizzare i suoi sogni, senza nessun tornaconto personale.

Un riferimento agli avvenimenti del passato ed una risposta elegante anche se di fuoco per Albano oppure una pura coincidenza?

FEDEZ TORNA A X-FACTOR