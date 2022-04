Sephora ha chiuso: il negozio non e’ intenzionato a riaprire altrove

Chiude il punto vendita di uno dei brand più amati e diffusi, sembrerebbe che non ci sia alcun margine di riapertura: la situazione è complicata…

In questa fase post pandemica che ci stiamo apprestando a vivere, sembra finalmente possibile scorgere la luce in fondo al tunnel.

Molti sono i negozi pronti a riaprire, grazie ad una nuova ripartenza economica. Eppure alcuni di essi non sono riusciti a superare i due anni di crisi e hanno dovuto abbassare le saracinesche.

Uno di questi è il negozio Sephora di Ravenna che ha chiuso nello scorso febbraio. Vi raccontiamo tutti i dettagli di quanto accaduto.

Nel dettaglio stiamo parlando della profumeria sita in Via Cavour ma l’annuncio che ha preoccupato i clienti è che la catena di cosmesi non sarebbe intenzionata ad aprire altri punti vendita su Ravenna.

I dettagli sulla chiusura di Sephora

L’avventura di Sephora nella città emiliana era cominciata nel 2013, alle spalle di Porta Adriana. A lavorare in questo punto vendita, prima della chiusura sono state cinque persone che sono state trasferite in altri negozi ma lontani dalla città, probabilmente a Forlì, Rimini o Savignano, complicando la vita delle stesse.

Del resto sono state molte le catene che hanno accusato la crisi in questi anni di pandemia e hanno dovuto ridimensionare il numero dei locali, favorendo la vendita online.

In via Cavour non è stato l’unico ad aver chiuso, lo scorso anno è toccato a Stradivarius e al suo posto ha aperto una libreria della casa editrice fiorentina Giunti. Prima ancora era toccato a Douglas e ad una gelateria.

Tuttavia chiusure e aperture si equivalgono e continuano a cambiare il paesaggio urbanistico della città.

Piazza Kennedy, ad esempio, dopo la pedonalizzazione, è diventata un’area dedicata prevalentemente ai locali.

Non abbiamo altri dettagli da fornire ai nostri lettori poiché al momento Sephora non ha rilasciato ulteriori comunicazioni ufficiali.