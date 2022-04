“Senza parole”, Sophie Codegoni manda in manicomio: il bagno in piscina diventa un VIDEO proibito. Curve esplosive

La ex gieffina è volata a Dubai con il fidanzato dove ha girato un reel pazzesco in piscina con vista panoramica su…lla città.

“Senza parole 😍Sei stupenda tesoro”, “Mamma mia che Dea🔥”, “Eccolo il posto PAZZESKOO💥 ma tu lo sei ancora di più 🤍”, “❤️Wow è bellissima Dubai… Stupenda”, “Mi uccidi così”.

Che cosa ha combinato ancora una volta la bellissima bionda da far tremare la sua community Instagram? Oltre 56mila like in poche ore per un video esclusivo girato dal fidanzato Alessandro Basciano con cui è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” solo poche settimane fa.

Sophie Codegoni è un volto molto noto del piccolo schermo. La sua precedente breve relazione con Matteo Ranieri conosciuto nel parterre di “Uomini e Donne” ha scosso e rattristito molti fan che tifavano per loro, anche se oggi la storia è ormai acqua passata con nuovissimi progetti in vista e una felicità ritrovata con il suo Ale da cui non si separa mai.

Proprio il ragazzo è l’artefice dell’ultimo reel postato dalla giovane varesina poche ore fa. Una vera bomba tutta da vedere (e rivedere).

Sophie Codegoni stupisce, la vista panoramica manda fuori di testa

