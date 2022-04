Valentina Ferragni è un fiore tra i fiori, gli shorts inguinali però sconvolgono. Avrà esagerato? FOTO

La giovane influencer per la presentazione della nuova collezione di gioielli ha scelto un look rosa bubble estremo, lo avete visto?

Ieri presso il Palazzo Parigi Milan Hotel & Grand Spa è stata presentata la nuovissima collezione di gioielli firmati Valentina Ferragni Studio, che la sorella minore di casa Ferragni ha creato da zero lanciando una moda fashion facile da portare che ha subito decollato tra le star a livello internazionale.

Per la prima volta dall’inizio della sua avventura imprenditoriale la stampa ha potuto prendere parte alla presentazione ufficiale in cui lei e la sua squadra hanno spiegato tutte le fasi esistenti per la realizzazione dei gioielli interamente Made in Italy.

Vale per l’occasione ha scelto di indossare un completo incredibilmente audace che metteva in risalto le sue gambe toniche e snelle. Vediamolo insieme.

Valentina Ferragni divina, gambe fotoniche che fanno innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Proud mama 💗 Favourite shots from our first press day for the release of @valentinaferragnistudio new collection ✨ #valentinaferragnistudio”.

Questo quanto ha scritto lei a corredo dell’ultimo post Ig che in poche ore ha ottenuto oltre 55mila like e commenti super entusiasti. Anche da parte della sorella Chiara che non manca mai di lasciarle cuori e smile sorridenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen, Mammucari rivela: “Stefano la tradisce con lei”: il nome vi sconvolgerà

Nel carosello di foto oltre alcuni scatti dei gioielli, vediamo la giovanissima posare di fianco alle vetrine rosa dentro cui sono custoditi i suoi tesoti. Per restare in tema con il velluto degli stencil espositivi, Valentina ha scelto di indossare un completo due pezzi composto da giubbotto corto e mini shorts inguinali legati in vita da un elastico importante.

Un rosa bubble estremo che però ha messo in evidenza la sua carnagione ambrata e i capelli chiari, qui lasciati mossi per dare movimento alla sua linea che orgogliosamente calzava ai lobi delle orecchie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pier Silvio Berlusconi, l’incontro con il suo primo amore fu fatale: ecco come andarono le cose

Look estremo ma perfettamente in linea con il suo stile eccentrico e mai convenzionale che in questi scatti la valorizza e fa tremare le altre donne per via della silhouette sfoggiata con orgoglio e tenacia.

NON LASCIARTI SCAPPARE IL TG DI YESLIFE.IT