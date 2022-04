Vittoria Puccini esplosiva nella nuova campagna Bulgari, scollatura estrema che fa sognare. FOTO iconica

La maison di alta moda ha nominato l’attrice fiorentina nuova Ambassador della nuova collezione come possiamo vedere nell’ultimo scatto postato sui social.

Non è un caso che la maison Bulgari abbia scelto l’attrice Vittoria Puccini come sua nuova musa Ambassador per rappresentarla in questo nuovo anno di collezioni ed eventi. La fiorentina classe 1979 infatti sostituisce la precedente testimonial Elodie con cui ha in comune l’eleganza estrema, è sofisticata, indipendente e possiede un’innata raffinatezza dei tratti.

In questi giorni stanno circolando sul web molte immagini di lei fotografata con le varie proposte del brand, una su tutte quella della collezione Serpenti, animale iconico della casa di moda che l’ha resa celebre nel mondo.

Se la collana Serpenti appare come un amuleto scaramantico da portare però solo nelle occasioni mondane di rappresentanza, alla portata di tutte le donne la nuova proposta con cui la vediamo nel suo ultimo post Instagram già diventato virale. Come mai? Ve lo sveliamo subito.

Vittoria piccini incandescente, che scollatura pazzesca! Mai così audace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

La bellissima Vittoria nello scatto pubblicato nel feed del suo profilo Ig dove conta 218mila follower, indossa delle proposte della collezione estiva di Bulgari che lei tagga nella descrizione a margine.

Al collo e nelle mani indossa dei monili sottili con charmes decorativi tubolari molto evidenti ma per nulla pesanti, quindi ideali per la bella stagione che sta per arrivare. Sono gioielli facili da indossare che si abbinano bene con camicette e giacche per l’ufficio, un vestitino leggero di viscosa oppure anche una canotta come ci mostra senza pudore la bella attrice.

Canotta nera con le bretelline sottili che mette in mostra il suo décolleté minuto ma allo stesso tempo malizioso, capace di solleticare gli sguardi e provocare le menti più argute. Una femminilità appena sussurrata ma capace di smuovere e mandare fuori di testa in quanto diversa dagli stereotipi di donne che sempre più spesso vediamo sul web. Motivo in più per cui Bulgari l’ha così ardentemente voluta con sé.

