Zara, morte tre donne: il motivo è da brividi

Zara, tre donne hanno perso la vita in pochi istanti: il motivo è da brividi. Tutti sotto shock.

Una nuova tragedia ha scosso il mondo intero e non solo la comunità locale: quando accadono queste cose, è difficile restare indifferenti. Tre donne rispettivamente di 66, 61 e 55 anni hanno perso la vita in pochi istanti, a causa di un destino amaro: il motivo è da brividi.

Il drammatico fatto ha gettato nello sconforto tantissime persone: secondo le prime ricostruzioni, è successo tutto in poco tempo nella mattinata di ieri.

Zara, morte tre donne: il motivo

Zara è una città della Croazia che si trova precisamente nella Dalmazia centrale. La storia di questa città è alquanto particolare. Fondata dai Liburni, è stata prima sotto il controllo dei Romani per poi passare ai Bizantini. Passata sotto il controllo della Repubblica di Venezia, nel corso della prima guerra mondiale divenne un’exclave italiana. Dal 1947 entrò a far parte della Jugoslavia: fa parte della Croazia dal 1991, dopo la dissoluzione della repubblica jugoslava.

In questa magnifica città, nella giornata di ieri, si è verificato un incidente drammatico. Sulla strada regionale che collega Zemonico inferiore (Zemunik Donji) e l’ aeroporto di Zara c’è stato un impatto esagerato di un camion contro un’automobile. Lo scontro è stato devastante e tre donne hanno perso la vita. L’incidente è accaduto intorno alle ore 12.00: sul posto sono subito arrivati i veicoli di Pronto Soccorso, la Polizia e i Vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi immediati, per le donne di 66,61 e 55 anni non c’è stato niente da fare. Le tre donne decedute erano di nazionalità slovena. Secondo le ricostruzioni, la donna che conduceva la macchina ha perso il controllo ed è finita sulla corsia opposta: l’impatto con il camion, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento, è stato impressionante. Per estrarre le donne dalle lamiere sono serviti anche diverse manovre dei vigili del fuoco.