Zona 51, nuova apertura in Italia: tutto nasce da una perfetta combinazione

E’ tempo di una nuova apertura in Italia. Nel nostro Paese sta per sbarcare un brand del tutto innovativo: gli appassionati già non vedono l’ora.

Non mancherà l’affluenza di visitatori per la nuova apertura in programma in Italia. I cittadini non aspettano altro che il momento dell’annuncio per dare il via all’apertura del sipario di uno dei brand più conosciuti e interessanti degli ultimi anni.

L’idea è nata da una possibilità di investimento ad opera di due ricchi imprenditori con la volontà ferma di creare un ponte di collegamento con il business commerciale dei Paesi stranieri.

In questo periodo sono nate diverse iniziative sui punti vendita di spessore internazionale, ma l’idea di invertire la rotta ad opera di David Biondi e Andrea Franceschi è un passo strategico importante nel settore dell’imprenditoria italiana.

“Zona 51” dunque sta per affondare le sue prime radici in Italia con la possibilità di avvicinare i clienti italiani ad uno dei mezzi a ruote più utilizzati e apprezzati dai cittadini del mondo, ovvero gli skateboard

“Zona 51” apre il primo store in Italia: dove e cosa propone

La città di Pisa sarà il primo centro cittadino dove “Zona 51” farà il suo ingresso con l’obiettivo di espandersi su tutto il territorio.

I titolari dello store, David Biondi e Andrea Franceschi con la collaborazione tecnica del responsabile dell’area “Confesercenti Toscana Nord” hanno speso parole d’elogio circa la possibilità di aumentare il business di questa ‘creatura’ imprenditoriale associata agli skateboard e i suoi accessori.

Prossimamente in Via Ceci 20 a Pisa, agli interessati sarà consentito l’ingresso e la selezione, oltre che del monopattino costruito su piano orizzontale, dei vari prodotti in vetrina: dai gadget all’abbigliamento.

Chissà se in futuro, l’utilizzo della piattaforma a quattro ruote potrà allargare gli orizzonti e diventare così una delle discipline olimpiche di prestigio. Grazie alle nuove linee imprenditoriali a quel punto per far sì che questo progetto assai suggestivo e stimolante diventi realtà, tutto verrà da se.