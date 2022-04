In una sparatoria, consumatasi la scorsa notte ad Acerra (Napoli), due ragazzi di 22 e 21 anni sono morti raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso.

Due ragazzi di 22 e 21 anni sono stati uccisi la scorsa notte ad Acerra (Napoli). Non si conosce la dinamica di quanto accaduto, ma sembra che i due ventenni siano stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco in via Leonardo Da Vinci.

Soccorsi e trasportati in ospedale, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: il 22enne è deceduto poco dopo il ricovero, mentre il più giovane è spirato questa mattina al Cardarelli di Napoli, dove era stato trasferito.

Acerra, sparatoria nella notte: morti due ragazzi di 22 e 21 anni, indagano i carabinieri

La scorsa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile, una sanguinosa sparatoria si è consumata ad Acerra, comune in provincia di Napoli. Freddati a colpi d’arma da fuoco due ragazzi, Vincenzo Tortora di 21 anni e Pasquale Di Balsamo di 22, entrambi originari del comune nel napoletano e noti alle forze dell’ordine locali.

La dinamica dei fatti, ancora sconosciuta, è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini. Secondo le prime informazioni, scrivono i colleghi di Fanpage, la sparatoria sarebbe avvenuta in via Leonardo Da Vinci, dove si stanno concentrando gli accertamenti dei militari dell’Arma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agghiacciante scoperta in un’abitazione: coppia trovata senza vita

Tortora sarebbe giunto alla clinica Villa dei Fiori di Acerra in gravi condizioni, ferito da diversi colpi d’arma da fuoco, di cui uno alla testa. Circa un quarto d’ora dopo, riporta Fanpage, in clinica è arrivato il 22enne, anche egli raggiunto da tre proiettili, uno dei quali lo ha ferito al costato. Purtroppo, per Balsamo non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero è stato dichiarato il decesso. Per il più giovane è stato, invece, disposto il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Napoli: qui è morto questa mattina per le gravissime lesioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lite tra vicini sfocia nel sangue: ucciso un uomo, ferita gravemente la moglie

Maggiori dettagli potrebbero emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona che gli inquirenti stanno esaminando.