Arisa ha una delle voce più belle del nostro Paese: il suo esordio è avvenuto molti anni fa, al Festival di Sanremo. Lei e la sua vita erano completamente diverse

Arisa è una delle cantanti più amate d’Italia. La sua voce limpida sfida ogni legge del suono: non a caso, è una delle più belle che abbiamo mai ascoltato nelle ultime generazioni. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa, quando decise di provare a partecipare al Festival di Sanremo. La sua vita, all’epoca, erano completamente diversa.

Arisa, nel corso di questi lunghi anni in cui ha avuto modo di conquistare l’Italia con il suo talento e con la sua voce, ha fatto moltissime cose. Soprattutto l’abbiamo vista cambiare look numerose volte: capelli lunghi o corti, di ogni colore possibile, ad Arisa piace moltissimo sbizzarrirsi con i cambiamenti e i suoi fans la amano anche per questo. Ma vi ricordate com’era quando ha esordito anni fa?

Arisa, la FOTO del suo primo Sanremo: il look che conquistò tutti

Forse i più giovani non lo ricordano, ma chi ha superato i venti da qualche anno sicuramente sì. Arisa è diventata iconica non solo per la sua voce incredibile, ma anche per il look con cui ha esordito. Aveva i capelli neri e corti, dei grandi occhiali neri che nel giro di pochissime settimane sono diventate di tendenza nel nostro Paese. Lei, che venne così tanto derisa per il suo look, finì inconsapevolmente per lanciare una moda che ancora oggi è molto apprezzata.

All’epoca qualcuno la prendeva in giro per la somiglianza con la protagonista de Il Mondo di Patty. Insomma, se n’è sentite dire di tutti i colori, derisa fin dal primo momento in cui ha esordito, ma anche questa è sempre stata la chiave del suo successo quindi forse va bene così.

Arisa, in tutti questi anni, è riuscita a guadagnare sempre più affetto da parte del pubblico ed è diventata una cantante affermata e di successo nel nostro Paese.