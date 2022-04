Barbara D’Urso rimpiazzata? Salta fuori il nome più impensabile

Barbara D’Urso sta per concludere la sua avventura con questa edizione de La Pupa e il Secchione. Forse, però, il suo addio sarà del tutto definitivo

Non è un periodo facile per la vita professionale di Barbara D’Urso. Solo pochi anni fa, l’abbiamo vista al timone di un numero impressionante di trasmissioni televisive. Tra Domenica Live, Pomeriggio 5, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso, Barbara non si fermava un attimo. Poi, poco a poco, ha visto strapparsi via molti programmi. L’ultimo è stato proprio Domenica Live, che è stato sostituito da un doppio appuntamento di Verissimo.

Barbara si è vista strappare via Domenica Live, ma gli è stato affidato un programma che è andato in onda su Italia Uno: La Pupa e il Secchione. Oramai siamo alle battute finali, dopo otto settimane in cui la conduttrice Mediaset ci ha tenuto compagnia con i suoi numerosi ospiti, con gli opinionisti ma anche con le tante pupe e i secchioni che hanno partecipato.

Barbara D’Urso rimpiazzata? Spunta fuori un nuovo nome per la conduzione

Purtroppo, però, gli ascolti non hanno ripagato il duro lavoro di Barbara. La conduttrice infatti ce l’aveva messa tutta per riuscire a stravolgere questo format e a renderlo più interessante, ma i telespettatori non hanno apprezzato allo stesso modo.

Dunque, la Mediaset adesso sta valutando di fare fuori Barbara per una ipotetica seconda stagione del programma. Potrebbe essere l’ultima possibilità prima della cancellazione definitiva.

Far tornare una trasmissione del genere dopo tutti questi anni forse non è stata una buona idea: infatti sono in molti ad aver accusato il programma di essere sessista e a tratti discriminatorio verso alcune categorie. Insomma, gli utenti sul web non amano in modo particolare questo programma e i risultati si sono visti proprio con questa edizione.

A prendere il posto di Barbara per la seconda stagione, potrebbe essere Paola Barale. Sono un po’ di anni oramai che è lontana dalla televisione e questo potrebbe essere una buona occasione per tornare.