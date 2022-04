Beatrice Borromeo ha stupito con una scelta inusuale. Mai vista così, la moglie di Pierre ha osato lasciato tutti senza fiato.

Occhioni azzurri, folta chioma bionda, lineamenti angelici. Beatrice Borromeo non smette di stupire con il suo fascino intramontabile e il suo portamento reale. 36 anni, proveniente da una delle famiglia più illustri d’Italia, anno dopo anno ha conquistato il pubblico con la sua bellezza.

Modella dall’età di 15 anni, ha sfilato per le più importanti Maison a livello globale, si è anche fatta conoscere per il suo talento in un altro settore: il giornalismo.

Collaboratrice per testaste del calibro del “Fatto Quotidiano” e del format “Anno zero”, non solo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, ma anche di Pierre Casiraghi, diventato suo marito nel 2015. Tra le coppie reali più amate, i due hanno dato alla luce i figli Stefano e Francesco.

Con l’ingresso nella famiglia monegasca, la 36enne è diventata mamma e si è dedicata a nuovi progetti come la stesura di libri e la realizzazione di documentari. In tutto questo una passione non l’ha mai abbandonata.

Considerata un’icona di stile, tanto da aver ottenuto il titolo di Royal più chic d’Europa, il suo amore per la moda è intramontabile.

I suoi look sono una fonte d’ispirazione in tutto il mondo e in particolare l’ultimo indossato ha lasciato tutti senza fiato, mostrandola come mai vista: una scelta in particolare ha catalizzato l’attenzione.

Beatrice Borromeo, decisione inusuale: a Venezia, mai vista così

Da Monaco a Venezia. Questo il recente viaggio che ha visto protagonisti Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la coppia ha preso infatti parte a una cena di gala organizzata da Dior nella Serenissima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ilary Blasi prima di Francesco: la FOTO dell’ex ragazzo misterioso che le rubò il cuore

Per l’occasione la reale monegasca ha lasciato senza fiato con un look senza precedenti. Questa volta si è discostata dal suo solito stile bon ton, puntando su un outfit total black da principessa gotica, firmato dalla nota Maison di cui è testimonial dallo scorso anno.

In una versione molto audace, come mai vista, a stupire tuttavia è un’altra scelta. La Royal ha sfoggiato un make-up naturale sfidando il bagno di fotografi con la sua bellezza acqua e sapone. Si è trattato di un look da giorno molto luminoso che ha sfoggiato durante l’importante evento serale, tenutosi presso il Teatro della Fenice, mostrandosi così sicura del suo fascino innato. Anche i capelli sono molto semplici vedendoli tirati indietro in raffinato chignon.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La queen” Federica Panicucci si lascia andare: quanta sensualità in una sola FOTO

Niente mascherone per l’elegante principessa che tuttavia ,se è stata essenziale in fatto di trucco, ha esagerato invece con un altro pezzo del look: gli orecchini. Beatrice ha puntato su un modello dorato, impreziosito da un pietra verde, talmente grossi che uno è persino caduto a terra.