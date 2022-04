Cassano d’Adda, 15enne trovato morto sui binari. E’ stato travolto dal treno

Un giovane ragazzo di soli 15 anni è stato trovato senza vita sui binari della stazione di Cassano d’Adda, provincia di Milano. E’ stato travolto dal treno in corsa

Una terribile tragedia quella accaduta presso la stazione di Cassano d’Adda, in provincia di Milano. Un 15enne del luogo è stato trovato morto sui binari della stazione ferroviaria. Illesi gli altri due ragazzi che erano in sua compagnia. Si procede con le indagini per ricostruire la vicenda.

E’ avvenuto nella giornata di ieri il terribile incidente che ha portato alla morte di un ragazzo di soli 15 anni. Il giovane si trovava nei pressi della stazione di Cassano d’Adda, in compagnia di altri due ragazzi (tra cui il fratello) quando è stato travolto da un treno in corsa, probabilmente a causa dello spostamento d’aria. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Travolto dal treno mentre camminava sui binari. 15enne trovato senza vita alla stazione

Una tragedia che ha dell’incredibile quella avvenuta ieri presso la stazione di Cassano d’Adda. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Pioltello e gli agenti della Polfer, per svolgere gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.