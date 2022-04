Cecilia Rodriguez non vuole più negare: rivelazione pungente sull’ex gieffino, “cosa mi ha fatto…”

Finalmente la verità. La confessione di Cecilia Rodriguez sull’ex coinquilino del “Grande Fratello Vip” è senza precedenti.

La modella e showgirl di origini argentine, Cecilia Rodriguez, si è appena resa protagonista di una spiazzante rivelazione. La dolcissima sorella minore di Belen e realizzatrice, assieme a quest’ultima, dell’adorabile brand di costumi @mefuireal, ha voluto esporsi in un assolo, chiamando in causa con dettagli oltremodo pungenti le sue passate storie d’amore.

Nonostante il suo rapporto con l’altrettanto premuroso ex ciclista, Ignazio Moser, sembri proseguire a gonfie vele sin dal loro primo incontro, avvenuto nel 2017 in diretta televisiva, Cecilia spiega ora come un dettaglio sarebbe rimasto sepolto, fino a oggi, nel suo cuore. La bellissima trentaduenne, nativa di Pilar, che aveva confermato il suo esordio sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a “L’Isola Dei Famosi” nella sua decima edizione, stavolta non avrebbe badato a mezzi termini.

“Cosa mi ha fatto…” Cecilia Rodriguez non vuole più negare: rivelazione pungente sull’ex gieffino

Cecilia si rivolge quest’oggi a Francesco Monte. Ex celebre tronista di “Uomini e Donne” e con il quale condivise ben quattro anni di relazione. Fino almeno al suo breve, ma dichiarato, affiatamento con Giulia Salemi nato durante la sua esperienza di coinquilino all’interno della casa del “GF Vip” nel 2018.

Tra la showgirl e il musicista fu apparentemente colpo di fulmine appena entrati nel reality. Ma questa love story, nella realtà, era diversa da come poteva apparire al vasto pubblico televisivo.

La nata sotto il segno dei Pesci ha infatti dichiarato di non essere mai stata innamorata di nessuno dei suoi ex fidanzati, prima di Moser. La showgirl ha inoltre confessato di come le sue precedenti relazioni avrebbero rappresentato per lei soltanto un’illusione temporanea. E che si sarebbe resa conto di tale verità soltanto dopo aver condiviso la sua vita con Ignazio.

La frecciatina avrà sicuramente avuto i suoi effetti. Specialmente nell’animo di coloro che credevano di aver conquistato fino ad ora il suo cuore. Stando infatti alla sua opinione, rivelata alle telecamere della trasmissione di “Ex on The Beach Italia”, i suoi ex fidanzati si sarebbero presto rammaricati di averla perduta. Mentre lei non avrebbe nessun rimpianto a riguardo dei suoi trascorsi amorosi.

Infine, la modella, ha voluto sottolineare di come per lei il colpo di fulmine esista. Ma che si sia palesato soltanto attraverso la conoscenza del suo attuale partner. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui?“, chiede in conclusione Cecilia riferendosi a Moser. Indubbiamente il suo sorriso.

