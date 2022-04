La decisione rivoluzionaria di Chiara Ferragni ora diventa una vera e propria sentenza della Cassazione. Una svolta rivoluzionaria che darà il via a numerosi cambiamenti. Ecco di cosa si tratta

Aveva fatto molto scalpore nel 2018, dopo la nascita del figlio Leone, la scelta di Chiara Ferragni e Fedez di dare al bambino entrambi i cognomi, sia quello della madre che quello del padre (Lucia). La storia si è ripetuta anche nel 2021 quando è arrivata la loro secondogenita, la piccola Vittoria Lucia Ferragni.

Una scelta estremamente coraggiosa e rivoluzionaria quella di Chiara Ferragni, che al tempo aveva provocato grande polemica. Non tutti infatti hanno compreso e apprezzato tale decisione. Ma l’influencer non ha avuto alcun dubbio e si è mostrata ferma nella sua decisione: “l’ho fatto per oppormi ad un sistema patriarcale che non approvo” ha dichiarato a tal proposito la donna

Chiara Ferragni l’avevo fatto prima degli altri e ora arriva la svolta della Cassazione

Oggi però riguardo tale argomento è stata introdotta una grande novità. Una sentenza della Corte Costituzionale stabilisce: i figli potranno avere il cognome di entrambi i genitori altrimenti solo di uno, ma sempre con l’accordo tra gli stessi. La Corte Costituzionale ha definito ‘discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio’ la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Si tratta di una vera e propria svolta epocale per il nostro paese.

Possiamo definire Chiara Ferragni e Fedez come i precursori di questo cambiamento rivoluzionario. Tuttavia Chiara non è stata l’unica donna del mondo dello spettacolo che ha lottato per dare ai figli anche il proprio cognome, combattendo quindi un sistema patriarcale arrugginito che oramai non può più funzionare. Ricordiamo altre donne famose che in passato hanno portato avanti con coraggio le loro idee: Manuela Arcuri, che nel 2014 volle dare al figlio Mattia anche il suo cognome ed Emanuela Folliero, che ha dovuto affrontare un percorso burocratico complesso per poter dare il proprio cognome al figlio Andrea.