Elodie è incontenibile, con una sola posa ha mandato in tilt il web. Così spinta non si era mai vista, è davvero una cattiva ragazza.

Nata a Roma nel 1990, la cantante è diventata famosa per aver partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi” in onda su Canale 5, da diverse edizioni. Le sue performance al programma sono state sempre molto apprezzate, difatti dopo poco ha cominciato a scalare le classifiche nazionali della musica, piazzandosi sempre sul podio tra i migliori.

Elodie cresce in una famiglia molto umile, il padre lavora come operatore in un’emittente televisiva di Roma e la madre è una modella di origini creole. Purtroppo la cantante, come lei stessa ha ammesso, ha vissuto un’infanzia complessa. I suoi genitori si sono separati e la madre ha scoperto di avere una brutta malattia.

Questa sofferenza è stata il volano della sua carriera. Ha saputo canalizzare la rabbia, il rancore, le delusioni, verso un’unica passione: la musica. Elodie oltre ad essere una cantante molto stimata è seguita anche sui social, all’attivo conta su Instagram 2,7 milioni di follower che sono letteralmente impazziti nel vedere alcuni scatti postati dalla cantante.

Elodie si mostra così, vera e spensierata e risalta quella parte così bella

Elodie è una bellissima donna, la carnagione scura, il fisico a dir poco perfetto, il viso dai lineamenti particolari la rendono amata ed apprezzata da tutti. Uno scatto ha mandato in tilt i fan, la cantante è seduta in macchina, sul sedile passeggero, le gambe divaricate e la posa da cattiva ragazza, fanno di lei una vera regina del web

Un particolare non passa inosservato, il top evidenzia un décolleté mozzafiato ed i commenti non si contano: “Elodie, sei una venere…. mi piace tutto di te”, “Sei così bella che mi fai tremare”.

Un trionfo di bellezza, sensualità e un pizzico di malizia; la travolgente Elodie fa innamorare tutti.

Elodie sta vivendo un momento molto felice, i successi lavorativi sono sempre tanti. La cantante è davvero inarrestabile ed i fan fremono dalla voglia di ascoltare i suoi ultimi lavori e far diventare qualche strofa la colonna sonora della loro vita.