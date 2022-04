Eva Henger, incidente per la showgirl: “condizioni gravi”

Eva Henger è stata vittima di un brutto incidente, arrivano le prime notizie sullo stato di salute della showgirl: cosa è successo

Sono ore di apprensione per i fan di Eva Henger. La showgirl e opinionista televisiva, indimenticata star del cinema per adulti negli anni Novanta, sarebbe stata vittima di un grave incidente e le sue condizioni desterebbero preoccupazione.

Secondo le notizie riportate da Alessandro Rosica, un insider del mondo dello spettacolo, la Henger e suo marito, Massmiliano Caroletti, avrebbero avuto un incidente d’auto nei pressi di Kaposvar, città dell’Ungheria di cui Eva è originaria.

Non è noto se fosse con loro la figlia Jennifer, di 12 anni, mentre l’altra figlia della Henger, Mercedesz, nata dal precedente matrimonio con Riccardo Schicchi, si trova in Honduras per l’Isola dei Famosi.

Eva Henger, trasporto d’urgenza in ospedale dopo l’incidente: dovrà essere operata

Rosica descrive una situazione piuttosto complicata. “Le condizioni di Eva e Massmiliano sono apparse subito serie – ha spiegato – Entrambi sono stati trasportati in ospedale in eliambulanza dal luogo dell’incidente”.

Il quadro clinico della coppia raccontato dall’insider desta effettivamente preoccupazione. “Massimiliano ha subito la frattura dello sterno, mentre Eva dovrà essere operata alla gamba e al braccio. Per ora rimangono in ospedale sotto controllo”.

Dall’entourage della Henger, per adesso non sono giunte né conferme né smentite. Si potrebbe, forse, saperne qualcosa di più stasera. E’ infatti in programma una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa, ed essendo presente Mercedesz è possibile che qualche dettaglio in più venga divulgato.

Proprio da un’edizione passata dell’Isola dei Famosi, nel 2018, Eva non appare più in tv in maniera continuativa, anche se nel frattempo è stata presente come opinionista, di quando in quando, in svariati programmi relativi alla cronaca rosa. Attendiamo di sapere qualcosa in più sulle sue condizioni, sono già molti i fan che hanno inviato messaggi di incoraggiamento.