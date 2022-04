Fabrizio Frizzi, sul web spunta la foto piena di ricordi. Un momento bellissimo: accanto a lui una donna davvero speciale

Sono ormai quattro anni che Fabrizi Frizzi ci ha lasciati in quel marzo del 2018 che è diventato nefasto per un intero Paese, incredulo davanti ad una notizia così triste. Il celebre conduttore era amatissimo dal pubblico italiano e la sua morte ha davvero lasciato un grande vuoto. Proprio per questo il ricordo del marito di Carlotta Mantovan non viene mai meno.

In tv come sui social, il nome, le immagini ed i video di Fabrizio ritornano in modo emblematico. Per tutti è una gioia, con un velo di tristezza, rivederlo e ripensare a lui che era buono con tutti. Aveva sempre una parola positiva per ognuno che incontrava ed il suo sorriso è ancora impresso nella mente di tutti.

Oggi tramite diverse pagine social possiamo rivedere molti dei momenti della carriera di Frizzi. Online adesso uno scatto che immortala proprio il suo sorriso magico accanto ad una donna bellissima.

Fabrizio Frizzi, sorriso e nostalgia accanto a LEI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Fabrizio Frizzi sorridente, dolce e spensierato com’era nella sua indole. Così appare nell’ultimo scatto pubblicato dalla pagina Instagram “persemprefrizzi”, una delle più attive che vanta oltre 60 mila follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, adesso la verità sull’addio a “Forum”: “Chiamata di corsa..”

Il conduttore è in compagnia di una donna bellissima, di colei che potremmo dire, Frizzi ha tenuto a battesimo. Si tratta di Annalisa Minetti, la cantante ipovedente che dopo la sua partecipazione a Miss Italia, dove si piazzò settima, arrivò direttamente sul palco dell’Ariston vincendo Sanremo con “Senza te o con te”.

Proprio la Minetti ha raccontato quanto Frizzi si fosse impegnato per farle raggiungere il successo: “Fabrizio insieme alla Mirigliani chiesero proprio sul palco se c’era qualcuno disposto a darmi una possibilità e arrivò Sanremo” ha raccontato la cantante a “Storie Italiane”.

Un legame importante tra i due insomma che è ben espresso in questa foto nella quale entrambi sorridono, l’uno affianco all’altro. Non sappiamo di che occasione si tratti ma rivederli così, dopo tanti anni, mette davvero i brividi. La nostalgia è tanta ed il pubblico la fa sentire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Romina Power asfalta Albano: parole che bruciano come il fuoco. Lo sfogo sul matrimonio

Tra i tanti commenti ed i like arrivati ce n’è uno che non passa inosservato. È quello di Rita Dalla Chiesa che evidentemente non è riuscita a non esternare la sua emozione di fronte a questa foto ricca di ricordi.