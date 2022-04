Stamane a Gorgonzola (Milano), un operaio di 58 anni ha perso la vita rimanendo incastrato nel tornio dell’azienda dove stava lavorando. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Gorgonzola, operaio 58enne rimane incastrato nel tornio dell’azienda e muore: inutili i soccorsi

Si aggrava il pesantissimo bilancio dei morti sul lavoro in Italia. Stamane, venerdì 29 aprile, a Gorgonzola, comune in provincia di Milano, un operaio di 58 anni ha perso la vita negli stabilimenti della Elettromeccanica Bonato, azienda che si occupa delle riparazioni dei motori elettrici.

Il 58enne, secondo le primissime informazioni, scrivono i colleghi della redazione di Milano Today, stava lavorando su un tornio industriale quando, per cause da accertare, è rimasto incastrato e successivamente schiacciato nel macchinario.

Sul posto, in via Rosa Luxemburg, dopo la segnalazione, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Purtroppo, quando i soccorsi hanno liberato dal tornio l’operaio per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso che, scrive la redazione di Milano Today, sarebbe praticamente sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Milano, quelli della Polizia Locale di Gorgonzola ed i tecnici dell’Ats (Agenzie di Tutela della Salute). Le forze dell’ordine ed i tecnici hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire alla dinamica esatta e alle cause della tragedia costata la vita all’operaio, di cui non è stata resa nota l’identità.