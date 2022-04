Il Volo, per due dei cantanti l’occasione è imperdibile: ecco dove li porterà

Il Volo, per Gianluca Ginoble e Piero Barone l’occasione è irripetibile: ecco dove li porterà. Come ha reagito Ignazio Boschetto?

Si avvicina l’Eurovision Song Contest 2022, la cui data d’inizio è fissata al prossimo 10 maggio. Torino si prepara ad ospitare il Festival internazionale della musica, che verrà ovviamente aperto dalla band dei Maneskin.

Parlando di Eurovision, la mente non può non tornare all’edizione 2015 della gara canora, durante la quale il trio di artisti de Il Volo era in gara con il singolo “Grande amore“. Un terzo posto in classifica super meritato, nonostante fossero molti coloro che credevano che, ai tre tenori, sarebbe dovuta andare la vittoria.

Proprio a ridosso dell’inizio del Festival è giunta una notizia che è parsa davvero rimescolare le carte in tavola. Per Gianluca Ginoble e Piero Barone si tratterebbe di un’opportunità davvero irripetibile, ma qual è stata la reazione di Ignazio Boschetto? Scopriamola insieme.

Il Volo, per Gianluca Ginoble e Piero Barone l’occasione è imperdibile: ecco dove li porterà

Solamente poche sere fa, ospiti del TG1, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno annunciato che avrebbero preso parte all’Eurovision Song Contest 2022. I tre artisti, che nel 2015 si classificarono in terza posizione, avranno l’onore di salire sul palcoscenico di Torino in qualità di ospiti.

Questo invito, in modo particolare, è parso davvero scuotere nel profondo due degli artisti che compongono la band. Stiamo parlando, nello specifico, di Piero Barone e Gianluca Ginoble, che non hanno mancato di condividere la notizia attraverso i rispettivi canali social.

“Non vediamo l’ora di esibirci sul palco dell’Eurovision Song Contest per la semifinale del 12 maggio“: questa la descrizione che i due cantanti hanno aggiunto allo scatto pubblicato. Ma qual è stata la reazione di Ignazio Boschetto, il più giovane componente della band?

Il tenore, a differenza dei colleghi, non ha condiviso alcun post attraverso il proprio account ufficiale. È tuttavia ragionevole ipotizzare che l’entusiasmo che ha colto Gianluca e Piero sia il medesimo di Ignazio. Il trio, indubbiamente, non vede l’ora di tornare ad esibirsi nel contesto dell’Eurovision.