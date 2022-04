Letizia di Spagna ha una passione travolgente a cui non ha saputo resistere. La scelta sbalorditiva ne è la dimostrazione.

Fascino a non finire e stile senza tempo. Letizia di Spagna, ex giornalista, moglie del Re Felipe dal 2004, nonostante sia prossima ai 50 anni, è nata a Oviedo il 15 settembre del 1972, la sua bellezza è intramontabile.

Irresistibile persino con i capelli grigi, negli ultimi tempi ha lasciato crescere la chioma naturale, di recente ha osato: è così emersa la sua più grande passione a cui non ha saputo resistere.

La Royal, dall’altezza pari a 170 m, è nota non solo per il suo fisico asciutto, i suoi lineamenti principeschi, il suo portamento, ma anche per i suoi look. Conosciuta per i suoi gusti in fatto di moda, gli outfit da lei indossati sono fonte d’ispirazione a livello globale, tanto da essere replicati in tutto il mondo.

Le sue apparizioni ufficiali, nell’ambito degli impegni in cui affianca il marito Felipe, si trasformano sempre in sfilate in cui a incantare la sua bellezza e i suoi abbinamenti. Proprio un segreto su un suo grande amore legato alla moda ha lasciato senza fiato.

Letizia di Spagna: la passione più grande porta a una scelta clamorosa

Impeccabile in ogni occasione, Letizia di Spagna non ha saputo resistere alla sua più grande passione osando con una scelta di stile inaspettata.

Mamma di Leonor e Sofia, la Ortiz si è mostrata in pubblico con un abbinamento da batticuore in cui ha puntato tutto su uno suo grande amore: il rosso.

Lo scorso 27 aprile si è mostrata con il Re per presenziare a un evento tenutosi a Palma di Maiorca in cui ha indossato un outfit total red. Dalla testa ai piedi ha scelto tutto in questa tonalità: dall’abito stretto e lungo sino alle caviglie, frutto di un riciclo creato da Massimo Dutti, a un paio di tacchi vertiginosi, a una borsetta, tutto è in coordinato.

Si tratta di un’ennesima apparizione in rosso per la Regina Consorte, colore scelto in passato in innumerevoli occasione. Tra queste memorabile la recente apparizione in Inghilterra per visitare una mostra in cui il suo fascino ha lasciato il Principe Carlo senza fiato, incantato davanti alla sua bellezza messa in risalto da un abito rosso scuro.

A differenza delle reali inglesi, solite indossare nuance più tenuti, la Ortiz non ha paura di osa, puntato su questo colore simbolo per antonomasia della passione, presente anche nella bandiera spagnola.