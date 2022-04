Lidl, per il supermercato una nuova sede: clienti pieni di gioia. Ecco dove

Lidl. La catena di supermercati tedesca (appartenente allo Schwarz Gruppe) aprirà un nuovo punto vendita in Italia, precisamente in Veneto. Scopriamo tutte le informazioni

Situata nel cuore delle Dolomiti e con una popolazione di oltre 35mila persone, la città di Belluno è un posto strategico per il turismo alpino. A quanto pare, la catena di supermercati tedesca Lidl vuole approfittare di queste caratteristiche positive per aprire proprio lì un nuovo punto vendita.

Con oltre 125 miliardi di euro di fatturato dichiarati nel 2020 e l’ammontare di più di 500mila dipendenti assunti fino al corrente anno, Lidl si conferma una delle aziende leader nel settore della grande distribuzione organizzata. Venne fondata nel nel 1932 da Josef Schwarz ma fu con il figlio Dieter che avvenne l’apertura del primo store quasi 50 anni fa, nel 1973.

Lidl, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova apertura dello store di Belluno. Nuove assunzioni

Il nuovo punto vendita Lidl è situato precisamente a Calalzo di Cadore, a pochi chilometri da Belluno. Era già stato aperto uno store nella zona, in Via Stazione.

La catena di supermercati ha deciso per uno spostamento in Via Nazionale e si atterrà ai seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato (dalle 08:00 alle 20:30) e la domenica (dalle 08:30 alle 20:00).

Lo store è edificato secondo tutti i nuovi dettami architettonici e tecnologici rispettosi dell’ambiente. L’area vendita consta di oltre 1.300 metri quadrati ed è dotata di un impianto fotovoltaico da 50 kW.

La struttura sorge su un’area abbandonata sulla quale era sita la vecchia fabbrica di occhiali Lozza. Il suo recupero ha permesso di creare un punto vendita innovativo, ben inserito nel contesto urbano, con un impianto di luci a LED che permette di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, usando energia proveniente interamente da fonti rinnovabili.

Buone notizie anche sul fronte occupazionale. L’ampiamento del supermercato ha fatto sì che si sia reso necessario impiegare più forza lavoro; per questo motivo si è aperta l’assunzione a 6 nuovi collaboratori che vanno ad ampliare la squadra già in attività nel precedente punto vendita.