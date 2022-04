Maneskin, nel giorno più bello per loro Victoria infuoca il palco ed i social. Damiano si fa vedere così: i fan in visibilio

I Maneskin tornano a casa, tornano in Italia per il loro primo concerto in assoluto dopo la loro esplosione mondiale lo scorso anno. Dal marciapiede di via del Corso a Roma a Sanremo, poi all’Eurovision e via in giro per il mondo, dal palco dei Rolling Stone che li hanno chiamati per aprire il loro concerto fino a quello del Coachella.

All’Arena di Verona per la band romana è stato subito sold out con 12mila persone che si sono godute un’ora e mezza di musica tra i successi mondiali di Damiano e gli altri e diverse cover. I giovani sono all’apice del loro successo e l’unica donna del gruppo, Victoria, si fa ben notare per la sua professionalità al basso ma anche per i suoi look di fuoco. Ieri una giornata particolare che non è passata inosservata.

Maneskin, Victoria festeggia e Damiano risponde così: le FOTO

Giornata super quella di ieri per i Maneskin. Non solo quella del loro primo concerto in Italia dopo due anni e mezzo di stop, ma anche per il compleanno della bassista del gruppo. Proprio Victoria, infatti, ha compiuto 22 anni.

Un piccolo ritrovo a Roma, la sua città, con gli amici di sempre per brindare e poi via verso Verona per le prove. Gli auguri social sono tantissimi e alcuni sono stati anche condivisi nelle sue Instagram Stories. Tra tutte spicca quella di Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano che per l’occasione ha scelto una super foto della musicista.

Il look è infuocato: calze a rete nere ed un mini body. Nulla più addosso per Victoria che “copre” le parti più incandescenti con il basso. Si tratta di uno scatto di un concerto al quale la Soleri ha aggiunto “Happy BDay Rockstar”. Ed il suo amico e collega Damiano come ha reagito?

Ce lo mostra proprio lo scatto che ha condiviso Victoria sul suo profilo per augurarsi buon compleanno. Lei e Damiano sono l’uno affianco all’altra, sul palco durante le prove a Verona. Lei esulta spalancando la bocca e lui, invece, chiude gli occhi e tira la lingua di fuori.