“Come un angelo caduto dal cielo”, Monica Bellucci il vestito scivola giù: è delirio totale – FOTO

Monica Bellucci si conferma la bellezza numero uno al mondo. Il ritratto via Instagram è qualcosa di irreale per i followers: che spettacolo!

La bellezza numero uno al mondo è confermata a pieni voti! Lo pensano tutti, compresi i fan di Instagram che hanno elogiato a 360 gradi il fascino inconfondibile di Monica Bellucci.

L’attrice, tra le sex symbol più affermate dell’epoca degli anni ’90 e 2000 ha tolto letteralmente il respiro a tutti coloro che non si sono persi lo spettacolo. Una bellezza pura e divina è balzata agli occhi degli italiani che la considerano, nonostante l’età avanzata sul gradino più alto del podio.

La mamma di Deva e Leonie vanta di un curriculum speciale in ambito cinematografico. Basta pensare alle pellicole romantiche all’interno delle quali si è resa protagonista, come “Malena” o “Per sesso o amore?” giusto per citarne qualcuna.

Da un po’ di tempo a questa parte, la showgirl anni ’90 frequenta i social a pieno ritmo. Su Instagram vanta la presenza di ben 4,7 milioni di seguaci

Monica Bellucci, il sogno dei fan si avvera: visione divina in primissimo piano

PER VEDERE LA FOTO DI MONICA BELLUCCI, VAI SU SUCCESSIVO