Nunzia De Girolamo su Instagram è un sogno ad occhi aperti. L’ex ministro a fine serata mostra il meglio di sé ed i social collassano

Oggi Nunzia De Girolamo è una presentatrice a tutti gli effetti. Il suo talento si è fatto notare e la Rai non ci ha pensato due volte a cogliere la palla al balzo e affidarle un programma nuovo di zecca “Ciao Maschio”. Proprio l’ex ministro però ha rivelato che per lei c’erano in cantiere anche altre proposte.

A Nunzia, infatti, era stato proposto di condurre “Detto fatto” un programma che però lei ha definito “lontanissimo da me, anche per i miei interessi”. Cosa le potrebbe piacere, invece? “Linea Bianca” e “Linea Verde” sarebbero per lei delle ipotesi percorribili.

Nunzia De Girolamo, a fine serata incanta così: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI NUNZIA DE GIROLAMO VAI SU SUCCESSIVO