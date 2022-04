Contro il caro bollette, in aumento per via del conflitto russo-ucraino, il Governo Draghi sta promovendo tre bonus per i pannelli solari.

Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina sta avendo, purtroppo, riscontri negativi sulle bollette. Negli ultimi due mesi, infatti, i costi dell’energia sono lievitati e il Governo Draghi sta scendendo in campo con delle agevolazioni irripetibili.

Un’accelerazione figlia anche della transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea all’Italia affinché venga promossa e sostenuta l’energia pulita. A conferma di ciò le parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta in merito alla semplificazione sul fronte energia rinnovabili che sarà presente sul prossimo decreto. Ma esistono già alcune agevolazioni per installare pannelli fotovoltaici e solari. Scopriamoli insieme

Bonus per i pannelli: le misure attive (per risparmiare)

Ecco le misure attive per installare e iniziare a risparmiare:

ECOBONUS: Un modo per iniziare a risparmiare subito è l’installazione dei collettori solari, ovvero dispositivi che convertono le radiazioni del sole in calore e poi, tramite un accumulatore termico di produrre acqua calda per scaldare gli ambienti. L’Ecobonus permetterà di avere una detrazione del 65% con un limite massimo di spesa pari a 60mila euro per unità immobiliare. Questa misura, è importante ricordare, che è stata confermata anche per il 2022.

BONUS RISTRUTTURAZIONE: La detrazione Irpef, con questa misura, è pari al 50% e copre sia la fornitura che l’installazione dei collettori. A differenza della prima, però si potranno spendere fino a 96mila euro per unità immobiliare. Quest’agevolazione è riservato solo a chi svolge lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e decide di risparmiare energia grazie all’installazione dei pannelli. Con il Bonus Ristrutturazione le spese saranno ammesse fino a dicembre 2024 e la detrazione del 50% sarà ripartita in 10 quote annuali.

