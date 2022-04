Royal Family, la somiglianza con la nonna è incredibile. Avete visto la FOTO della giovane principessa?

Ha solo 15 anni eppure le foto scattate in onore del suo ultimo compleanno evidenziano già un’enorme somiglianza con la nonna paterna.

Ci spostiamo in Danimarca lasciando i Windsor da parte per una volta. Nel Paese pochi giorni fa, nello specifico il 21 aprile, si sono svolti i festeggiamenti per il 15esimo compleanno della principessa Isabella Henrietta Ingrid Margrethe è nata a Copenaghen nel 2007 e terza nella linea di successione al trono di Danimarca.

Lei è la secondogenita del Principe Filippo, una ragazza sveglia dal cuore sensibile, come la descrivono i media locali nonostante le poche apparizioni pubbliche svolte finora.

È una giovane donna in crescita, bellissima e seducente dal carattere forte come la nonna la cui somiglianza è incredibile. Vediamo le ultime foto scattate pochi giorni fa che la catturano in giacca e pantalone con maglia a righe in stile marinaretto.

La Principessa Isabella di Danimarca è uguale a lei, sembra una fotocopia

Poco prima del Covid aveva intrapreso la sua formazione scolastica in Svizzera presso il Lemania-Verbier International School ma subito dopo lo scoppio della pandemia la famiglia ha pensato bene di richiamarla a casa.

Non diventerà mai regina ma merita una degna istruzione come si compete alla Famiglia Reale Danese, soprattutto perchè porta con sé i geni di un’illustre dinastia i cui connotati sono ben visibili in lei anche nei tratti somatici.

Le foto scattate per il compleanno mostrano infatti la straordinaria somiglianza con la nonna Margherita II, Regina di Danimarca. La stampa ha infatti posto l’accento su come Isabella abbia i suoi stessi tratti, zigomi alzati, occhi cerulei e profondi, fronte alta e colore dei capelli castani.

In molti vi è l’opinione che nonna e nipote condividano anche la stessa intraprendenza e i modi garbati di porsi al mondo. Lei non erediterà mai il trono ma ha la fortuna di avere un bagaglio di bellezza come poche, che la rendono regale e autentica come una vera regina moderna.