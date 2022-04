Sabrina Salerno e quel tessuto che “non si chiude”: la showgirl ha messo in bella vista la sua parte migliore!

Non accenna a diminuire il successo clamoroso riscosso da Sabrina Salerno. La cantante, quest’anno, ha rafforzato la propria immagine televisiva partecipando all’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. In coppia con Samuel Peron, la concorrente è riuscita ad impressionare chiunque la guardasse.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

La Salerno, amatissima dal pubblico italiano, ha recentemente preso parte anche alla terza edizione di Name That Tune – Indovina la canzone. Il gioco incentrato sulla musica, in onda su TV8, in passato era nelle mani di Enrico Papi, che ha scelto di passare il testimone a Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Nella giornata di oggi, per l’ultima compilation postata su Instagram, l’artista ha scelto di esibire un outfit sensazionale che ha lasciato a bocca aperta i suoi migliaia di fan. Un dettaglio, in particolar modo, è parso davvero rallegrare la serata degli utenti…

Sabrina Salerno e quel tessuto che “non si chiude”: fuoriesce tutto il davanzale – FOTO

Per vedere la FOTO di Sabrina Salerno, vai su Successivo