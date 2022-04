Uomini e Donne, è finita “in modo drammatico” per un cavaliere: assurdo

Uomini e Donne, per un cavaliere la serata finisce in modo drammatico: Gemma Galgani e Maria De Filippi rimangono di sasso di fronte al racconto

Erano diverse settimane, ormai, che la dama più famosa del parterre non partecipava come di consueto alle dinamiche della trasmissione. Uomini e Donne, d’altronde, si è concentrato per anni e anni sulle vicissitudini sentimentali che hanno visto protagonista la celebre Gemma Galgani, tra le personalità più controverse del dating show.

Nel corso delle 12 edizioni a cui ha preso parte, la torinese non è mai riuscita a trovare un compagno che potesse rimanerle accanto per tutta la vita. Durante la stagione corrente, in particolar modo, le speranze della 72enne parevano essersi drasticamente affievolite.

Tuttavia, l’arrivo inaspettato del cavaliere Giacomo è riuscito a restituire nuova linfa vitale a Gemma, che durante la puntata di oggi è parsa letteralmente rinata. La loro frequentazione, pur essendo ancora agli albori, promette molto bene e sembrerebbe destinata a proseguire a lungo.

Quando Maria De Filippi ha dato la parola al cavaliere, tuttavia, il resoconto fornito da Giacomo era di gran lunga distante rispetto a quello della Galgani. Il pretendente della torinese, addirittura, ha parlato di una serata “finita in tragedia“.

Uomini e Donne, è finita “in modo drammatico” per il cavaliere: Gemma reagisce in modo assurdo

Gianni Sperti e Tina Cipollari, di fronte alla nuova frequentazione intrapresa da Gemma, sono rimasti letteralmente sbalorditi. Giacomo, a differenza dei precedenti corteggiatori della torinese, ha infatti dichiarato di avere esattamente la stessa età della dama.

“È la prima volta che guarda un suo coetaneo” – ha ironizzato la Cipollari, non lasciandosi scappare l’opportunità di schernire la rivale – “Ha capito che con i giovani non ha successo“. Quando la torinese ha raggiunto Giacomo al centro studio, tuttavia, il suo umore non pareva affatto guastato dalle battute di Tina.

Gemma, splendida nel suo abito fucsia che le arrivava alle caviglie, ha descritto un’uscita piacevole e a dir poco sorprendente, al punto tale che la torinese si è dichiarata pronta a ripetere l’esperienza già a partire da quella stessa sera. Il resoconto fornito dal cavaliere, a primo impatto, ha però disorientato sia la dama che Maria De Filippi.

“Era iniziata molto bene, ma poi è finita in tragedia… ti ricordi?“, ha domandato Giacomo alla Galgani, ma quest’ultima è parsa a dir poco scossa di fronte alle sue parole. La conduttrice, allarmatasi, ha chiesto al cavaliere di specificare quanto stesse cercando di dire.

“Per via del bancomat…“, ha proseguito Giacomo, consentendo alla dama di ricollegare l’episodio di riferimento. “Ah sì! Ad un certo punto gli si era bloccato il bancomat” – ha spiegato la torinese, rassicurando la conduttrice e i presenti in studio – “Ma in realtà non è successo nulla di che“.

Gianni Sperti, nel vedere Gemma così sorridente e spensierata, si è detto estremamente felice per lei. Secondo l’ex ballerino si tratterebbe di una delle poche volte in cui la 72enne, che è parsa sempre attribuire molta importanza all’aspetto fisico, avrebbe invece deciso di incentrare la conoscenza su tutt’altro.

La torinese, confermando le parole di Gianni, ha manifestato il desiderio di continuare questa frequentazione. Giacomo, dal canto suo, non ha potuto far altro che ribadire il proprio sincero interesse per lei.