“Sei il sole” Valentina Vignali, la FOTO dal basso rende miopi

Valentina Vignali è sempre sul pezzo e su Instagram condivide alcuni momenti dell’evento più atteso dell’anno

E’ una delle ragazze più affascinanti del web, Valentina Vignali è un vulcano in eruzione che con la sua bellezza ha conquistato milioni di fan.

Attualmente si trova a Coachella dove sta vivendo una delle esperienze più belle di sempre, lo si percepisce dalle foto e i video che condivide con i follower che la seguono. Da sola o in compagnia, in una versione più seria e in altre più allegra. L’importante è eserci.

Valentina Vignali, la t-shirt bianca vedo non vedo: i fan in tilt – FOTO

Seguita da due milioni e mezzo di follower, Valentina Vignali in questi giorni è la queen dei social e le sue foto sono un concentrato di sensualità e energia positiva che non passa inosservato.

Ciò che mostra è la sua naturalezza, semplicità che da sempre la contraddistinguono dagli altri e la rendono unica.

L’ultimo post è uno scatto dal basso che rende miopi. Si trova al Downtown di Los Angeles ed indossa una maglia bianca che fa intravedere qualche dettaglio che manda in tilt i fan. I capelli sono sciolti e gli occhiali da sole coprono lo sguardo.

“Miss Indipendent”. Ha scritto sotto e sono tanti coloro che hanno lasciato messaggi e like come: “Sei nel tuo” e poi ancora “La semplicità rende sofisticati”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei il sole che splende in quel di Los Angeles”. Insomma, ancora una volta la cestista e influencer ha lasciato il segno.

I fan vorrebbero vederla in televisione in qualche programma o reality, ma a quanto pare la Vignali preferisce dedicarsi ai social e sembra non avere nessuna intenzione di cambiare strada. E’ ancora molto giovane ed ha un futuro da scrivere, quindi mai dire mai. Il pubblico è curioso di sapere cosa farà dopo coachella, quali saranno i progetti in cantiere? Stay tuned.