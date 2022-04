Alessandra Mastronardi è un’attrice giovane e talentuosissima. Tanti progetti come protagonista hanno messo in luce il suo innato talento.

Ha iniziato da piccolina a muovere i primi passi nel mondo del cinema e già dall’ora è stato subito chiaro a tutti che quello sarebbe stato il suo futuro. Bella e piena d’entusiasmo, Alessandra ha da sempre milioni di sostenitori che amano il suo modo di recitare.

Quanti di voi hanno visto almeno una puntata dei Cesaroni? Come dimenticare quella fiction di successo di canale 5 che per anni ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Insieme ad attori di grande professionalità come Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, anche Alessandra Mastronardi tra le protagoniste dei Cesaroni. L’attrice ha interpretato per diverso tempo Eva Cudicini e la sua storia d’amore turbolenta con Marco, ovvero Matteo Branciamore, ha fatto sognare tutti gli italiani. Alessandra negli anni ha costruito una carriera ricca di tantissimi successi e riconoscimenti: è stata Alice nella seguitissima serie L’Allieva, con Lino Guanciale su Rai1, ha preso parte a tantissimi film ed è stata anche nel 2019, la Madrina del Festival di Venezia.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo fidanzato

Alessandra non ha mai pubblicato molto della sua vita privata sui social e nonostante il suo profilo Instagram seguitissimo da tanti ammiratori, il suo intento è sempre quello di mantenere la privacy il più possibile.

L’attrice è stata per molti anni legata sentimentalmente a Ross McCall, anche lui appartenente al mondo del cinema e della recitazione. Dopo quattro anni di relazione, la Mastronardi aveva ricevuto una proposta di matrimonio molto romantica in occasione del suo trentacinquesimo compleanno e dopo aver accettato, aveva anche deciso di iniziare una convivenza divisa tra Roma e Londra. Dopo qualche tempo però, i due si sono lasciati ed alcuni giornali hanno lanciato indiscrezioni in merito ad un possibile tradimento da parte dell’attrice. Alessandra stanca ed esausta di tutto, ha condiviso un post per smentire ogni cosa, senza però raccontare i dettagli della fine della storia. Dopo la rottura, tutti pensavano che l’attrice volesse dedicare del tempo a se stessa, ma alcune indiscrezioni hanno lanciato una bomba: “Alessandra Mastronardi è di nuovo innamorata: il fidanzato è un noto dentista romano di nome Gianpaolo“.