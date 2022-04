Alessandro Matri e Federica Nargi sono tra le coppie più belle della televisione. Lui noto calciatore dal fisico scolpito e lei, ex Velina di Striscia bella e simpatica.

La loro storia d’amore va avanti da oltre dieci anni: quando si sono conosciuti, come hanno in passato raccontato in alcune interviste, tutto sembrava surreale :“Mi sembrava di stare sulle nuvole“, disse Matri ai microfoni delle Iene.

Si sono incontrati e da quel momento non si sono più lasciati. Tra i due è nato un grande amore ed insieme hanno vissuto tantissime esperienze indimenticabili. Si dice che per un uomo ed una donna, l’avventura più bella da vivere è quella di diventare genitori. Cosi è stato anche per Alessandro e Federica, i due hanno messo al mondo due meravigliose principesse: Sofia e Beatrice, coloro che riempiono la loro vita di un amore immenso e incondizionato. La coppia nonostante questo amore intenso che li accompagna da tutti questi anni, non ha mai deciso di unirsi in matrimonio fino allo scorso autunno, in cui è arrivata una proposta di matrimonio molto emozionante.

Alessandro Matri e Federica Nargi rimandano le nozze

Tutti i fan dopo quel momento, hanno atteso con ansia l’arrivo delle nozze di questa meravigliosa coppia ma questo giorno non è mai arrivato. Un amico di entrambi, ha raccontato alcuni dettagli in merito alle nozze.

Quest’ultimo ha dichiarato che per adesso il matrimonio è rimandato. Federica e Alessandro si sarebbero dovuti sposare a Formentera, la loro isola del cuore dove trascorrono i mesi estivi insieme a tanti amici, tra cui Costanza Caracciolo e Christian Vieri ma per adesso tutto è fermo. Come mai i due hanno deciso di rimandare le nozze? In molti hanno pensato ad una crisi della coppia ma sui loro profili social, tutto appare sereno, nessuna dichiarazione in merito e niente frasi tristi e malinconiche condivise. Matri ha anche pubblicato qualche giorno fa, un Tik Tok molto divertente proprio insieme alla sua compagna e a guardarlo si potrebbe dire sconfitta l’ipotesi di un allontanamento tra i due. Quale sarà allora la causa che ha fatto rimandare le nozze?

