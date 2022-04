“Ballando con le stelle” Elisa Isoardi e la FOTO che è più di un indizio

La conduttrice ieri ha condiviso con i follower uno scatto amarcord di qualche anno fa, cosa ci vuole dire in realtà?

La sua vita lavorativa ha preso una piega del tutto inaspettata dopo lo stop nel 2019 del programma in cui era stata inserita come conduttrice al posto della Clerici. “La prova del cuoco” per Elisa Isoardi è stata l’ultima spiaggia prima di naufragare nella desolazione più totale, infatti sono ormai diversi anni, complice anche il Covid, che non lavora più a progetti sul piccolo schermo.

Un’assenza che si fa sentire e che in molti si chiedono se sia dovuta al flop di ascolti che ha registrato proprio durante la sua ultima conduzione in Rai.

Una tra le ultimissime e forse più piacevoli comparse in tv della Isoardi è stata anche quella sul palco di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci dove ha partecipato nel 2020 in coppia con Raimondo Todaro con cui si vociferava una relazione clandestina. Ieri la showgirl ha pubblicato uno scatto proprio riferito al programma, vorrà forse dirci qualcosa?

Elisa Isoardi nostalgia del passato, il ricordo torna lì

Si è classificata ad un passo dalla finale nonostante il problema al piede durante la gara in cui ha sempre mostrato grinta e tenacia, nonché massima abilità a destreggiarsi tra salsa e baciata.

Forse impossibile non tornare indietro con la memoria proprio ieri, 29 aprile, Giornata Internazionale della Danza, ricorrenza istituita nel 1982 per porre l’accento su questa disciplina amatissima in ogni angolo del mondo e dalle mille sfaccettature locali e regionali.

Elisa ha quindi postato una sua foto in abito corto nero sfrangiato e scarpe da ballo mentre avanzava un passo di danza sul palco di “Ballando”. La story Instagram però è stata condivisa usando la musica di ‘Ballo ballo’ di Raffaella Carrà, recentemente scomparsa ma ancora nel cuore di molti.

Per lei nessun ritorno nel programma danzante di Rai 1 ma sono un tuffo al cuore e un ricordo amarcord che resterà sempre vivo negli anni futuri. Per gli amanti dello show però c’è poco da aspettare, l’appuntamento con la prossima stagione è fissato a sabato 8 ottobre 2022.