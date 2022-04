Pier Silvio Berlusconi è uno degli imprenditori italiani più famoso in assoluto. La sua azienda, ovvero Mediaset è in continua evoluzione e questo è in gran parte merito suo.

Tanti programmi trasmessi negli anni, conduttori alle prese con le prime esperienze e volti storici di Mediaset, come Maria De Filippi, fanno di quest’azienda, un grande successo. Essere a capo di un lavoro cosi importante, è di sicuro complesso e molto faticoso.

Pier Silvio è legato sentimentalmente con Silvia Toffanin, una conduttrice molto amata e stimata di Canale 5. Sono tantissimi anni ormai in cui Silvia conduce Verissimo ed il pubblico ha imparato a conoscerla e ad amarla attraverso le puntate andate in onda in tutti questi anni. Una donna molto elegante e raffinata, in grado di mettere a proprio agio tutti gli ospiti che accettano di farsi intervistare, raccontando la loro storia e alcuni particolari molto intimi e delicati. Silvia riesce a fare sempre la domanda giusta, rispettando la privacy del personaggio che si siede di fronte a lei, senza risultare mai invadente. L’amore per la conduttrice è arrivato molti anni fa, Pier Silvio è stato capace di conquistarla ed insieme vivono da tempo una storia d’amore meravigliosa.

Pier Silvio e Silvia Toffanin sposi? Parla il sindaco di Portofino

La coppia è unita e felice da tanti anni e da questo amore grande sono nati anche due figli meravigliosi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante la loro relazione lunga e duratura però, i due non hanno mai scelto di unirsi in matrimonio.

Pier Silvio e Silvia Toffanin hanno dichiarato in passato di star bene cosi, una famiglia felice insieme ai loro figli che non necessita di convolare a nozze necessariamente. Durante un’intervista fatta al sindaco di Portofino, ovvero Matteo Viacava però, quest’ultimo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni rispetto ad un possibile matrimonio della coppia :” Sarei davvero onorato di poterli sposare, se lo volessero potrebbero celebrare la funzione nella chiesetta di San Sebastiano“.

