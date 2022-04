La confessione di Carolina di Monaco sul suo rapporto con il grande attore francese è il risultato di un’emozionante dichiarazione d’amore.

Nel periodo d’intermezzo tra il suo secondo e il suo terzo matrimonio, la principessa di Hannover, Carolina di Monaco, avrebbe iniziato a consolidare la sua forte amicizia con una delle più affascinanti personalità del cinema francese.

Pertanto, nonostante le acclamate nozze con Ernesto Augusto di Hannover abbiano all’inizio rappresentato per Carolina l’avviarsi di un periodo di tanta attesa stabilità sentimentale, l’amore per un altro uomo avrebbe da sempre prevalso nel suo cuore.

La natura del flirt è stata rivelata soltanto in queste ore da una nota rivista d’attualità francese. E fa chiaro riferimento ad un inedito ravvicinamento romantico che sarebbe avvenuto proprio tra la carismatica primogenita di Grece Kelly e l’attore di fama internazionale natio dell’Île-de-France, lo straordinario Alain Delon.

Carolina di Monaco dopo il matrimonio esce allo scoperto: con l’attore è sempre stato amore

La sorella di Alberto II avrebbe difatti, sin dai primi anni ’80, intrattenuto un rapporto solidale e duraturo con l’amato attore e sex-symbol. Il quale avrebbe a sua volta, nel corso degli anni, portato una necessaria ventata di solidarietà e vicinanza alla Principessa. E più di qualsiasi altro uomo.

Entrambi sarebbero stati impegnati, nel presente e nonostante le gravi complicazioni di salute dell’attore ora in attesa di ricorrere al suicidio assistito, in molteplici attività riguardanti anche la sfera cinematografica.

E, secondo quanto dichiarato da alcuni periodici, Delon sarebbe inoltre stato spesso al fianco della Principessa nei momenti più difficili e instabili della sua turbolenta vita sentimentale.

Tra i due è sicuramente amore. Ma di come quest’ultimo abbia il potere di distaccarsi a pieno titolo da una quarantennale amicizia non risulterebbe ancora del tutto palese. Almeno fino questo momento. Il cuore dell’Europa, nel frattempo, non può che documentare il loro “esemplare” rapporto di vicinanza reciproca.

Quanto il loro desiderio di dimostrarsi a favore, più che della loro unione, di un obiettivo comune. Quello di proteggere l’umanità attraverso gesti tangibili di grande risonanza. Fra questi, in ultimis, si può ricordare il loro recente tentativo di dare vita a un’organizzazione per proteggere il mondo animale. Un desiderio, però, non ancora portato a termine per ragioni di salute.