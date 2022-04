Conad arriva l’iniziativa più bella. Lo stanno facendo in tanti. I dettagli

Conad vuole in tutti i modi sorprendere i suoi clienti. Questa volta la sponsorizzazione è per una causa che sta a cuore agli italiani. Scopriamo di cosa si tratta.

La nota catena di distribuzione alimentare e prodotti per l’igiene della persona e della casa, ci ha visto giusto quando ha spoilerato al mondo il suo slogan: “Persone oltre le cose”. Facendo fede a tale modus operandi, il Conad è riuscito a far breccia nel cuore di milioni di italiani e a guadagnarsi un posto sul podio a livello nazionale per affidabilità, qualità e prezzi vantaggiosi.

Fondato a Bologna nel 1962, il Consorzio Nazionale Dettaglianti è formato da 6 società cooperative che si sono impegnate nel tempo ad offrire un prodotto di primissimo ordine ai milioni di clienti che ogni giorno varcano la porta del Conad Italia.

Conad sponsorizza con fierezza “Insieme per la Scuola”

La catena di supermercati Conad opera anche a livello internazionale, l’affidabilità del marchio ha fatto sì che l’azienda potesse espatriare anche a Malta, in Kosovo, ad Hong Kong, in Cina e in Albania.

Da Conad è possibile acquistare prodotti alimentari sempre freschi e di qualità ad un prezzo accessibile a tutti, inoltre grazie alla carta fedeltà, è possibile accumulare punti ed aggiudicarsi, ogni anno, premi davvero fantastici.

A proposito di premi, ecco la novità Conad sponsorizzata dal 18 aprile scorso: “Riparte Insieme per la Scuola, l’iniziativa che da dieci anni permette alle famiglie di regalare materiali didattici e attrezzature informatiche alla propria scuola, semplicemente facendo la spesa! Dal 18 aprile raccogli i buoni e portali a scuola o caricali sull’App. Grazie ai tuoi buoni la tua scuola potrà richiedere gratuitamente i premi del catalogo Insieme per la scuola 2022!”.

Un’opportunità davvero imperdibile, Conad è un marchio attento anche all’istruzione dei più piccoli. Da ben 10 anni l’azienda regala alle famiglie del materiale didattico per la scuola facendo semplicemente la spesa. Basta accumulare dei buoni, portarli a scuola o caricarli sull’App dedicata e scegliere i premi tanto ambiti.

Inutile nascondere la gioia e l’euforia delle famiglie. Come sempre Conad pensa proprio a tutti diventando in questo modo sempre più indispensabile per la spesa degli italiani.